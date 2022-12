ماسك يعلن أنه سيتنحى عن منصب رئيس تويتر بمجرد العثور على بديل

قال الملياردير إيلون ماسك يوم الثلاثاء إنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر بمجرد أن يجد بديلاً بعد الانتهاء من نتائج الاستطلاع الذي أجراه بشأن هذه المسألة.

وكان ماسك قد تعهد بأن يلتزم بنتائج استطلاع على تويتر يسترشد من خلاله بآراء مستخدمي المنصة عما إذا يتوجب عليه التنحي عن منصب رئيس تويتر. وأشارت النتائج النهائية إلى أن 57.5 في المائة من 17.5 مليون ناخب قالوا إنه ينبغي عليه أن يفعل ذلك.

ورد على الاستطلاع قائلاً: "سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصًا غبيًا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم". ومع ذلك، فإنه لم يحدد إطارًا زمنيًا لموعد تنحيه، ولم تتم الإشارة إلى المرشح المحتمل لخلافته.