ماسك يعلن أنه سيتنحى عن منصب رئيس تويتر بمجرد العثور على بديل

سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصًا غبيًا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم"

قال الملياردير إيلون ماسك يوم الثلاثاء إنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر بمجرد أن يجد بديلاً بعد الانتهاء من نتائج الاستطلاع الذي أجراه بشأن هذه المسألة.

وكان ماسك قد تعهد بأن يلتزم بنتائج استطلاع على تويتر يسترشد من خلاله بآراء مستخدمي المنصة عما إذا يتوجب عليه التنحي عن منصب رئيس تويتر. وأشارت النتائج النهائية إلى أن 57.5 في المائة من 17.5 مليون ناخب قالوا إنه ينبغي عليه أن يفعل ذلك.

ورد على الاستطلاع قائلاً: "سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصًا غبيًا بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم". ومع ذلك، فإنه لم يحدد إطارًا زمنيًا لموعد تنحيه، ولم تتم الإشارة إلى المرشح المحتمل لخلافته.

https://twitter.com/i/web/status/1605372724800393216 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ماسك استطلاعات الرأي لاتخاذ قرارات بشأن موقع التواصل الاجتماعي. في تشرين الثاني / نوفمبر، سأل المستخدمين عما إذا كان ينبغي على تويتر إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - مما أدى إلى إلغاء حظر حساب ترامب. غالبًا ما يغرد ماسك هذه الاستطلاعات بالعبارة اللاتينية " "vox populi, vox dei," والتي تُترجم إلى "صوت الناس هو صوت الله".

ومع ذلك، هناك احتمال أن تقتصر استطلاعات الرأي المتعلقة بالسياسة على مشتركي Twitter Blue. ورد ماسك على تغريدة قال فيها إن أولئك الذين اشتركوا في خدمة 8 دولارات "يجب أن يكونوا هم الوحيدين الذين يمكنهم التصويت في استطلاعات الرأي المتعلقة بالسياسة" لأنهم "تداخلوا بالفعل في اللعبة".

اتسم استحواذ ماسك على تويتر في أكتوبر / تشرين الأول والذي بلغت قيمته 44 مليار دولار بالفوضى والجدل، حيث تساءل بعض المستثمرين عما إذا كان مشتتًا للغاية لا سيما أنه لا يدير بكفاءة مؤخرا شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، والتي يضطلع شخصيًا بكل ما يتعلق فيها بالإنتاج والهندسة.