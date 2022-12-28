باحثون إسرائيليون يحولون البق إلى سماد

وأكد الباحثون أن "ذبابة الجندي الأسود لها خصائص مذهلة، وإنها تنمو بسرعة كبيرة جدًا، ويمكن أن تتكاثر في تريليونات وتتناول أي نفايات بيولوجية"

وجد باحثون إسرائيليون طريقة لتحويل الديدان إلى مستقبل الزراعة، وبحسب البروفيسور آنا ملكوف، كبير التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة BugEra ، في تصريح لـ i24NEWS، أنه "يحتوي على 30 في المائة بروتين، جودة عالية جدا، و 30 في المائة زيت، ويمكن استخدامه كعلف للحيوانات، كبديل لبروتين التربة أو مسحوق السمك وإنتاجه مستدام للغاية".

وأكد الباحثون أن "ذبابة الجندي الأسود لها خصائص مذهلة، وإنها تنمو بسرعة كبيرة جدًا، ويمكن أن تتكاثر في تريليونات وتتناول أي نفايات بيولوجية، لكن الأهم من ذلك هو أنها معطلة، لأنها يمكن أن تعيد تشكيل كل من صناعات الغذاء والوقود".

وأوضح البروفيسور آنا ملكوف: "ما نقوم به هو الهندسة الوراثية لهذا المخلوق المذهل الذي يُدعى ذبابة الجندي الأسود، ونحن نحاول الحصول على المزيد من النفط من أجل جعله قابلاً للتطبيق تجاريًا لإنتاج الوقود الحيوي".

بحث ذبابة الجندي الأسود هو نتاج معمل في كلية الأبحاث التكنولوجية الرائدة في إسرائيل - جامعة بن غوريون . ولكن كيف يقفز المنتج من المختبر إلى الإنتاج الضخم؟

قالت جوليا سيغالين نيمتس الرئيس التنفيذي لشركة Oazis Accelerator: "لسوء الحظ ، تبقى الكثير من هذه الأشياء الرائعة التي يمكن أن تغير العالم حقًا داخل أسوار الأوساط الأكاديمية ونحن هنا لتغيير ذلك، لذا فإن ما نقوم به هو العثور على هذه الأبحاث والباحثين الرائدين ونقوم بالتوفيق بيننا".

في عام 2023، من المفترض أن تكون حوالي 4 مليارات دولار مجرد سوق أساسي للبروتين، ما نحاول القيام به هو امتلاك منصة من السلالات المعدلة وراثيًا يمكننا تحضيرها وتطويرها سلالات معينة لتطبيقات محددة " .