في آخر إطلاق لها للعام 2022: شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك تطلق قمرا صناعيا إسرائيليا للتجسس

من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا الأميركية، أطلق قمر صناعي استخباراتي إسرائيلي، يحمل اسم "إيروس C-3"، بنجاح إلى الفضاء اليوم (الجمعة).

ويهدف القمر، إلى القيام بمهام التصوير لشركة "إيماجست إنترناشيونال" الإسرائيلية، التي تقدم الصور وخدمات الأقمار الصناعية. وعادة ما تنشر الشركة، صورا لمنشآت نووية إيرانية، أو آثار دمار لمواقع في سوريا، تنسبها تقارير غربية لضربات إسرائيلية. وأوضحت الشركة، أن "القمر أنتجته صناعة الطيران الإسرائيلية، وأنه متطور جدا وسيتخدم للمراقبة، بإمكانيات تصوير مذهلة، ويوفر صورًا عالية الدقة".

ويعتبر "إيروس C" جزءا من مجموعة أقمار تجسسية إسرائيلية، بحسب تقارير غربية. وأدى القتال في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على خدمات الأقمار الصناعية، وهي أداة مهمة لجمع المعلومات الاستخبارية. وقبل نقله إلى الولايات المتحدة، كان القمر الصناعي يخضع لاختبارات نهائية في صناعة الطيران الإسرائيلية.

وأطلق القمر الصناعي، بواسطة قاذفة فالكون 9 التابع لشركة SpaceX، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك. ليكون بذلك آخر إطلاق ورقمه ستين، الذي تطلقه الشركة، خلال العام 2022.