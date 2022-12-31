تايلاند: مرض غامض يدمّر الشعَب المرجانية ويهدد الاقتصاد في البلاد

تغطي بقع صفراء كبيرة قسماً من الشعب المرجانية التي أصبحت ضحية لبكتيريا قاتلة لم تقض حتى الآن نهائياً على هذه الزاوية المفضّلة للغواصين الهواة

يتزايد قلق العلماء من انتشار مرض غامض في مياه البحر في خليج تايلاند، الذي يشكل بلونه الأزرق السماوي متعة للسياح وصورة بديعة مثالية للبطاقات البريدية، يدمّر الشعَب المرجانية تحتها، ويهدد الاقتصاد المحلي.

وتغطي بقع صفراء كبيرة قسماً من الشعب المرجانية التي أصبحت ضحية لبكتيريا قاتلة لم تقض حتى الآن نهائياً على هذه الزاوية المفضّلة للغواصين الهواة، ولا يجود أي علاج معروف يقضي على البكتيريا التي رُصدت للمرة الأولى في فلوريدا خلال تسعينات القرن العشرين.

وتُطرح تساؤلات أخرى في شأن وصول المرض إلى تايلاند، إذ يمكن أن يكون مرتبطاً بالصيد الجائر أو التلوث أو ارتفاع درجة حرارة مياه البحر الذي يتسبب في إضعاف تركيبة الشعب المرجانية، بحسب الخبراء في المجال.

وتحرّك المدافعون عن البيئة من خلال عمليات غوص تهدف إلى رصد الشعب المرجانية المريضة وجمعها، ثم نقلها إلى مختبرات يحاول فيها الباحثون كشف الغموض المحيط بالبكتيريا.

فيما تواجه الأبحاث المرتبطة بهذه المسألة عوائق مالية وبشرية، تحدّ من توسّعها ولا تتيح التوجّه نحو أي عملية كبيرة لاحتواء البكتيريا.

وتشهد المنطقة برمّتها دمار الشعب المرجانية المهمة والتي تستقطب السياح التايلانديين والأجانب لارتياد الشواطئ الخلابة ذات المياه الفيروزية من جهة، وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي من ناحية أخرى.