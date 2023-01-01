الكويت ستطلق قمرها الصناعي الأول الثلاثاء المقبل

ذكرت الوكالة أن "القمر (كويت سات 1) بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاقه سيرسل أول إشارة للمحطة الأرضية قبل القيام بدوره ومهمته المطلوبة".

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، اليوم الأحد، أن الكويت، ستقوم بإطلاق قمرها الصناعي الأول الثلاثاء المقبل من منصة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن "القمر (كويت سات 1) بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاقه سيرسل أول إشارة للمحطة الأرضية قبل القيام بدوره ومهمته المطلوبة".

بدوره، أوضح، مدير العمليات بمشروع القمر الاصطناعي الأول، أحمد الكندري، أنه "عندما يصل الصاروخ إلى المدار المحدد للقمر سينفصل عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهماته"، وأفاد بأن "القمر سيدور حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صورا ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص".

وعبر الصور المرسلة من القمر، سيبحث المتخصص في علوم البحار بحث البحر وتغيّر لونه والمد الأحمر، والتلوث النفطي وتأثيراته، فيما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية، الحالة العمرانية.

وتوثيقا للتجربة الكويتية الأولى، قال الكندري إن " القائمين على المشروع اختاروا اسم (كويت سات 1) للإشارة إلى بداية رحلة ارتياد الكويت لعالم الفضاء وفتح باب الطموح أمام المزيد من الأقمار وإنشاء قطاع فضائي مستدام"، مشيرا إلى أنه "وصلت تكلفة المشروع إلى 316 ألف دينار (أكثر من مليون دولار)، وعمل به نحو 67 عضوا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية (67 في المئة إناثا و33 في المئة ذكورا) بعدد ساعات متواصلة تجاوزت الـ1000 ساعة عمل".