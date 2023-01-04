شركة إسرائيلية تطور جهازا محمولا يسمح للمكفوفين وضعاف النظر بقراءة الوجوه والتعرف عليها

"إذا أساء الشخص الفهم أو أخطأ يمكن التقاط صورة مرة أخرى في ثانية ويتم نطق النص مرة أخرى. هناك أيضًا مرونة معينة لا مثيل لها في الاستخدام ".

طورت شركة أوركام (OrCam) الإسرائيلية جهازا للذكاء الاصطناعي يمنح الاستقلالية للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين يجدون صعوبة في القراءة، على شكل جهاز محمول صغير، أحدثت هذه التقنية منذ عام 2015 ثورة في الحياة اليومية لعشرات الآلاف من المستخدمين المكفوفين وضعاف النظر حول العالم.

courtesy OrCam شخص يستعمل جهاز أوركام

أجهزة OrCam خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، ومناسبة في يد واحدة وسهلة الاستخدام للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فهي لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت. حاليًا ، يتوفر نوعان من الأجهزة ويتم تسويقهما على نطاق واسع. OrCam MyEye مخصص للمكفوفين وضعاف البصر: إنه صندوق صغير يتم تثبيته على النظارات ويمسح النص أو الأشياء أمام المستخدم ، ثم يملي الصوت المحتوى شفهيًا بلغته. بينما يعمل OrCam Read على نموذج قارئ القلم الذي يسمح للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية، أو الجلوكوما، أو DLMA، أو الذين يعانون من عسر القراءة أو الأمية، بالقراءة. المبدأ بسيط: يضع المستخدم القلم أمام النص ويضغط على الزر، ثم يقرأ الأمر الصوتي النقش. مفهوم غير مسبوق يغير حياة من تبنوه بالفعل.

تأسست الشركة OrCam على يد أمنون شاشوا وزيف أفيرام في عام 2010. وهي امتداد لشركة Mobileye ، شركة إسرائيلية تعمل على تطوير أنظمة مساعدة ضد الاصطدام وقيادة المركبات.

courtesy OrCam جهاز أوركام للقراء والتعرف عل الوجوه

وقال مدير التسويق التشغيلي الأوروبي في شركة OrCamدلفين نابث:"ساهمت أمنون شاشوا المؤسس المشارك لـ OrCam، التي تعاني من البقعة الصفراء تنكس (DLMA). نظرًا لأنها فقدت بصرها تدريجيًا، اعتقد ابن أختها أنه يتعين عليه إيجاد حل مكافئ لحل Mobileye لمساعدة البشرية. ثم استجوبوا الأشخاص المعاقين بصريًا لمعرفة أكثر ما ينقصهم الإجابة على القراءة. لذلك ركز المهندسون على هذا الجانب كأولوية ثم قاموا بتحديث الأجهزة حتى يتمكنوا من التعرف على الوجوه والأشياء"

وأظهرت دراسة أجريت في عام 2019 على 13 طالبًا في 9 مدارس في كوينزلاند، أستراليا، أن جميع مزايا OrCam في دعم الطلاب الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي أو صعوبات في تعلم القراءة.

وفي السياق قال نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في OrCam، يوناتان ويكسلر :"يسمح OrCam Read لهم بالتركيز على معنى النص أكثر من التركيز على فعل القراءة. "القراءة تمثل تحديًا للعديد من الأشخاص، أحيانًا بسبب مشكلة جسدية - أحيانًا بسبب إعاقة التعلم. بالنسبة للأشخاص في هذه المواقف، تتطلب القراءة الكثير من الجهد بحيث" يصعب التركيز على المحتوى". وتابع "توفر هذه الأجهزة مزايا اختيار لا توجد في أي مكان آخر ، مثل اللحظية أو جودة الإلقاء، والصوت الاصطناعي واضح وممتع للغاية. ويمكنك أيضًا ضبط سرعة الصوت، إذا أساء الشخص فهمه أو أخطأ يمكن التقاط صورة مرة أخرى في ثانية ويتم نطق النص مرة أخرى. هناك أيضًا مرونة معينة لا مثيل لها في الاستخدام ".

وقالت دلفين نابث":أنتجت الشركة الإسرائيلية الناشئة أجهزتها بحوالي ثلاثين لغة وباعتها في حوالي أربعين دولة. تتيح الأجهزة أيضًا إمكانية مسح الوجوه ضوئيًا، أو حتى بطاقات الائتمان، والأوراق النقدية والألوان، التي تسجلها وتنقلها في الوقت الفعلي. يعد OrCam Read أول جهاز على الإطلاق يدمج كاميرا ذكية قادرة على قراءة جميع النصوص المطبوعة أو الرقمية. "بالنسبة للوجوه والمنتجات ، يمكن للشخص توفير ما يصل إلى 150"

وتابعت دلفين نابث :"في الوقت الحالي، يقع أكبر سوق لشركة OrCam في الولايات المتحدة وإنجلترا حيث تم إطلاق المنتجات لأول مرة. ثم تحولت الشركة بعد ذلك إلى ألمانيا بسبب التغطية الكبيرة من قبل شركات التأمين المتبادل وما يترتب على ذلك من سوق. ثم أضيفت فرنسا أو حتى إسبانيا ومؤخراً إثيوبيا إلى قائمة طويلة. "دولة عربية قدمت للتو تبرعًا كبيرًا لإثيوبيا ولكن لم يكن لدينا الجهاز باللغة الإثيوبية. وبفضل هذه الفرصة ، قمنا بتطوير البرنامج في شهر واحد بهذه اللغة لتكون الأجهزة جاهزة للاستخدام. يتم نقلها".

"عندما يعيش الأشخاص من ذوي الإعاقة، فإنهم يبحثون عن هذا النوع من الحداثة الذي يحل العديد من الصعوبات التي يتعين عليهم مواجهتها. نرى هذا عندما نشارك في معارض الإعاقة، يهتم الكثير من الناس بهذه الظاهرة. لدينا تكمن الخصوصية أيضًا في حقيقة أننا وصلنا إلى أشخاص ليس لديهم وضع الشخص المعاق. فالشخص الذي يعاني من الجلوكوما ، على سبيل المثال ، لا يعتبر نفسه معاقًا ، لكن الطب ليس لديه "حل لإحضاره"بحسب ما أكدته دلفين نابث. وتابعت :"نظرًا لأنها تقنية متقدمة جدًا وعالية الأداء، فهي جذابة حتى لكبار السن الذين لم يعتادوا التعامل مع هذا النوع من الأجهزة. ويسعدهم معرفة أن التكنولوجيا ركزت بشكل خاص على احتياجاتهم".

لكن OrCam لا تنوي التوقف عند هذا الحد! بالإضافة إلى تحسين أجهزتها الحالية بميزات جديدة، تعمل الشركة حاليًا على تطوير جهاز OrCam Learn بعدة لغات، والذي يتوفر حاليًا باللغة الإنجليزية فقط وهو مخصص للتعليم. تم تجهيزه بتحليل النص وبرامج جودة القراءة وهو مصمم كأداة تعليمية حقيقية للطلاب.

كارولين حياة صحفية في موقع i24NEWS الفرنسي