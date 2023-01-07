اكتشاف مذنب يصل نظامنا الشمسي لأول مرة منذ 50000 عام

ما بين 21 إلى 22 يناير/كانون الثاني الجاري خلال، سيمر المذنب بين أبراج Ursa Minor و Ursa Major. قبل الغوص في نصف الكرة الجنوبي والعودة إلى حدود النظام الشمسي

المذنب "C / 2022 E3 (ZTF)"، القادم من حدود النظام الشمسي والذي تم اكتشافه مؤخرًا والذي تعد آخر زيارة له إلى 50000 عام، من المترقب أنه سيمر بالقرب من الشمس هذا الأسبوع ويمكن رؤيته بالعين المجردة في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، في كاليفورنيا.

وتم اكتشاف المذنب أثناء مروره عبر مدار كوكب المشتري،ووفق لحسابات علماء الفلك فهو يتجه حاليًا نحو الشمس وسيصل إلى الحضيض، أو أقرب نقطة له إلى الشمس، في 12 يناير/كانون الثاني، وقال نيكولاس بيفر من مرصد باريس PSL، إن الجسم السماوي سيكون بعيد بـ "10 في المائة" من الشمس أي أكثر من الأرض (حوالي 150 مليون كيلومتر).

بدوره قال توماس برنس، أستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، يعمل لصالح ZTF، "عندما يقترب مذنب من الشمس، يتصاعد الجليد الموجود في نواته ويترك أثرًا طويلًا من الغبار يعكس ضوء الشمس، هذا هو الشيء اللامع الذي سنتمكن من ملاحظته من الأرض، حيث يأتي "C / 2022 E3 (ZTF)" نحونا. سيصل المذنب إلى ذروة سطوعه "عندما يكون أقرب إلى الأرض".

ومع ذلك، ستكون هذه الظاهرة أقل إثارة مما كانت عليه أثناء مرور متجانساتها Hale-Bopp (1997) أو Neowise (2020) ، كما سيتم رصده بسهولة باستخدام منظار جيد، وربما حتى بالعين المجردة أثناء جزء من الليل.

ما بين 21 إلى 22 يناير/كانون الثاني الجاري خلال، سيمر المذنب بين أبراج Ursa Minor و Ursa Major. قبل الغوص في نصف الكرة الجنوبي والعودة إلى حدود النظام الشمسي، مهده المحتمل.

الزائر الجليدي ليس في أول ممر له بالقرب من الشمس: كانت رحلة سابقة قد دفعته بالفعل نحو مناطقنا، منذ حوالي 50000 عام. ثم عاد المذنب في الاتجاه الآخر ، لكنه لم يذهب بعيدًا مثل سحابة أورت. هذه المرة، من المحتمل أن ينتهي به الأمر "بالطرد الدائم من النظام الشمسي".