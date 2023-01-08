بروفيسور إسرائيلي يخترع علاجا ثوريا جديدا ضد السرطان

علينا أن نجد طريقة للسماح للخلايا المعدلة، باختراق خلايا السرطانات الصلبة، وهذا تحد يتطلب المثابرة والبراعة ولكن أيضًا التمويل

في نفس الوقت الذي تنقل من موقع تلفزيوني إلى آخر للتحذير من تطور Covid 19 وفوائد التطعيم، كان سيريل كوهين، مدير مختبر العلاج المناعي في جامعة بار إيلان ورئيس جمعية أبحاث السرطان في إسرائيل يعمل بصمت. لكن بحثه، الذي كان أقل شهرة بسبب وطأة كورونا، أحدث ثورة في علاج السرطان.

في 4 كانون الثاني (يناير)، كشف عن أنه بالتعاون مع زميلته البروفسورة بولينا ستيبنسكي من مستشفى هداسا في القدس، طور بروتوكولًا جديدًا ضد نوع من سرطان الدم. جزيء قادر على إعادة توجيه الوظيفة المناعية للمرضى الذين يعانون من المايلوما المتعددة، وهو سرطان الدم الذي يؤثر على نوع من خلايا الجهاز المناعي، خلايا البلازما. وهكذا، طور فريق بار إيلان وهاداسا، خلال سنوات عديدة من البحث، جزيئًا، يُعاد حقنه في خلايا الدم البيضاء للمرضى، ويقتل الخلايا السرطانية.

يصيب سرطان الدم هذا ما بين 150.000 إلى 200000 شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، ويموت ثلثهم تقريبًا "، كما يقول البروفيسور كوهين. وفي المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي بدأت في مستشفى هداسا، تم بالفعل علاج 60 مريضًا بهذه الجزيئات المعدلة واليوم شركة أمريكية، Immix BioPharma، تستحوذ على براءة الاختراع لمواصلة التجارب السريرية، من أجل تحقيق الاستخدام على نطاق واسع. "في 90٪ من الحالات المعالجة"، يشرح سيريل كوهين، كان هناك تحسن في حالة المرضى، وفي 60٪ من الحالات تم استئصال السرطان. نحن ممتنون لشركائنا في مستشفى هداسا وعلى الدعم الذي تلقيناه من مؤسسة أديليس ومؤسسة العلوم الإسرائيلية.

على الرغم من أن فريق الباحثين لا يعرف حتى الآن على وجه التحديد إلى متى سيكون العلاج فعالًا، إلا أنه يعمل بالفعل على تكييفه مع ما يسمى بالسرطانات الصلبة. "علينا أن نجد طريقة للسماح للخلايا المعدلة، تلك التي ستتعرف على الخلايا السرطانية بالقضاء عليها، لاختراق خلايا السرطانات الصلبة، وهذا تحد يتطلب المثابرة والبراعة ولكن أيضًا التمويل، على الرغم من أن بعض النتائج تدب فينا روح التشجيع، إلا أنه أمامنا طريق طويل، "يقول البروفيسور كوهين.