مرة واحدة كل 50000 عام بالإمكان رؤية المذنب بالعين المجردة

سيكون من السهل اكتشافه باستخدام منظار جيد وربما حتى بالعين المجردة، بشرط ألا تكون السماء مضاءة بأضواء المدينة أو القمر.

قال علماء الفلك إن مذنبًا تم اكتشافه حديثًا يمكن أن يكون مرئيًا بالعين المجردة أثناء مروره بعيدًا عن الأرض والشمس في الأسابيع المقبلة لأول مرة منذ 50000 عام.

يُطلق على المذنب اسم C / 2022 E3 (ZTF) نسبة إلى منشأة مرور زويكي - شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى دراسة سماء الليل - والتي رُصدت لأول مرة وهي تعبر كوكب المشتري في آذار/ مارس من العام الماضي عندما كانت على بعد 399 مليون ميل من الشمس.

بعد السفر من الروافد الجليدية لنظامنا الشمسي، سيقترب من الشمس في 12 كانون الثاني/يناير ويمر بالقرب من الأرض في الأول من شباط/ فبراير. بعد ذلك، سيمر المذنب على بعد 26 مليون ميل من الأرض في 2 شباط/ فبراير.

سيكون من السهل اكتشافه باستخدام منظار جيد وربما حتى بالعين المجردة، بشرط ألا تكون السماء مضاءة بأضواء المدينة أو القمر. ومع ذلك، في حين أن المذنب سيكون أكثر سطوعًا أثناء مروره بالأرض في أوائل فبراير، إلا أن اكتمال القمر قد يجعل اكتشافه أمرًا صعبًا.

يمكنك مشاهدة عرض مباشر مجاني عبر قناة Virtual Telescope Project على YouTube إذا لم تكن لديك الشروط أو المواد المناسبة لمشاهدة C / 2022 E3 (ZTF).

وقال توماس برنس ، أستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ويعمل في منشأة مرور زويكي لوكالة فرانس برس، إن المذنب "سيكون أكثر سطوعا عندما يكون أقرب إلى الأرض".

قال نيكولاس بيفر، عالم الفيزياء الفلكية في مرصد باريس، إنه مصنوع من الجليد والغبار وتنبعث منه هالة خضراء، ويقدر أن قطر المذنب يقل عن ميل واحد.

وهذا يجعله أصغر بكثير من آخر مذنب مرئي بالعين المجردة أي NEOWISE، والذي مر بالأرض في آذار/ مارس 2020، , ومذنب هيل بوب المقرون مع عبادة بوابة السماء – الذي مر في عام 1997 بقطر حوالي 37 ميلا .

وقال بيفر إن الزيارة الأحدث للمذنب ستقترب أكثر من الأرض، الأمر الذي يحمل بعض العزاء لكونه ليس كبيرا للغاية".

بالنسبة لنصف الكرة الشمالي، رأى أنه في الأسبوع الأخير من شهر يناير، سيمر المذنب بين كوكبي Ursa Minor و Ursa Major. وقال إن القمر الجديد خلال عطلة نهاية الأسبوع من 21 إلى 22 يناير يوفر فرصة جيدة لمراقبي النجوم.

وأضاف بيفر: "يمكن أن نحصل أيضًا على مفاجأة لطيفة، ويمكن أن يكون الجسم ساطعًا مرتين كما هو متوقع".