باستخدام القوة الفضائية: إسرائيل تصمم دفاعًا جديدًا ضد عدو مألوف

هدفها هو فحص "كيف يمكن لإسرائيل استخدام الفضاء لأغراض لا يمكن الكشف عنها"، بإطار سياسة التعتيم المفروضة على كافة الأمور الخاضعة للرقابة العسكرية

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن إنشاء قوة فضائية خاصة به - أو "إدارة فضائية". ولا يُعرف سوى القليل جدًا عن تلك الهيئة في هذا الوقت، باستثناء أنه سيقودها ضابط برتبة مقدم، وهدفها هو فحص "كيف يمكن لإسرائيل استخدام الفضاء لأغراض لا يمكن الكشف عنها"، بإطار سياسة التعتيم المفروضة على كافة الأمور الخاضعة للرقابة العسكرية الإسرائيلية.

يتشابه المخطط العام لتطور البرنامج بدرجة كبيرة مع برنامج الولايات المتحدة، التي أنشأت قوة فضائية خاصة بها في عام 2019. وكان برنامج الفضاء في السابق يقع ضمن اختصاص السلاح الجوي، كالذراع الجوي والفضائي.

بعض المحللين الإسرائيليين علقوا بأن الفرع الجديد يصلح للعناوين ولا يقدم مادة أساسية. لكن المخططين العسكريين أشاروا أيضًا إلى أنه على الرغم من مهام القوات الجوية، إلا أنها لم تجعل من الفضاء محط تركيز كبير للعمليات، ويبدو أن فرقة العمل الجديدة هي إعادة هيكلة لضمان عدم إهمال الفضاء.

لكن الآن- يقول الجيش إن الفضاء سيكون ساحة قتال في المستقبل القريب - لكن ضد من وبأي قدرات؟

كانت إسرائيل قوة فضائية لأكثر من 30 عامًا - حيث أطلقت أول قمر صناعي لها في عام 1988، وأكثر من ذلك بكثير منذ ذلك الحين. أظهرت منذ ذلك الحين، قدرات فضائية هجومية، في عام 2015 أظهرت قدرة صاروخ Arrow 3 على اعتراض هدف في الفضاء - وهي قدرة يمكن أن تتضاعف بسهولة كسلاح مضاد للأقمار الصناعية مثل تلك التي تظهرها الولايات المتحدة وروسيا والصين. على الرغم من أن هذه القدرات وحدها لم تكن كافية لتبرير إنشاء بنية قيادة فضائية جديدة.

لكن في الماضي، لم يشكل أعداء إسرائيل تهديدًا في الفضاء أو على البنية التحتية للاتصالات الفضائية والمدارية الإسرائيلية. تضع إدارة الفضاء الجديدة تركيزها على إيران، وتعمل طهران على تطوير برنامجها الفضائي على قدم وساق، على الرغم من سلسلة الإخفاقات الكارثية الأخيرة. لقد نجحت طهران في إطلاق أقمارها الصناعية الخاصة بها على صواريخ باليستية معدلة، ويشكل هذا البرنامج الصاروخي المتقدم تهديدًا وجوديًا لإسرائيل - تهديدًا يتطلب وجود قدرة صاروخية اعتراضية لمواجهتها في الفضاء مثل Arrow 3.

لكن الأمر لم يعد مجرد مسألة تهديدات إقليمية - فالولايات المتحدة والصين وروسيا جميعها لديها أشكال مختلفة من القوة الفضائية الخاصة بها، ودخلت روسيا في شراكة استراتيجية مع إيران بشأن الحرب في سوريا. سيسمح هذا لإيران بالوصول إلى تقنيات فضائية أكثر تقدمًا، ولكنه أيضًا سيجبر إسرائيل على البحث عن طرق لمواجهة التهديدات الفضائية التي تحمل توقيع روسيا والتي يمكن لموسكو أن تدفع بها.

سيكون مستقبل إسرائيل معرضا لمزيد من التهديدات المحمولة في الفضاء على نحو أكبر، مقارنة مع الفترة الماضية - مما يعني أنه لم يعد من الممكن إهمال تقنيات الفضاء من قبل القوات الجوية أو نقلها إلى جناح البحث والتطوير التابع لوزارة الدفاع MAPAT. بدلاً من ذلك، يجب بلورة سياسة دفاع فضائي مفصلة - وهذا يعني وجود هيكل قيادة جديد مؤهل للاستثمار بمجال الفضاء.