دراسة إسرائيلية تكشف آثار التلوث الضوئي على صحة قوارض الصحراء

قالت البروفيسورة نوجا كرونفيلد شور: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن التلوث الضوئي، وخاصة الضوء الأبيض والأزرق البارد، يزيد من معدل الوفيات ويعطل التكاثر"

كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أن التلوث الضوئي قد يسبب مجموعة متنوعة من الآثار الصحية الضارة على تعاني القوارض الصحراوية، حيث تعرف وفيات واسعة وانخفاض في التكاثر.

وركزت مدرسة علم الحيوان بجامعة تل أبيب على نوعين - الفأر الشوكي الذهبي النهاري والفأر الشوكي الليلي الشائع، وتعرضت الحيوانات البالغ عددها 96 لتلوث ضوئي منخفض الكثافة لفترة طويلة من الزمن. وفي الحالتين ماتت الحيوانات من الإضاءة الليلية، كما انخفض معدل التكاثر بشكل ملحوظ

وقال فريق البحث إن "النتائج تظهر بوضوح الآثار السلبية الشديدة للتلوث الضوئي، هذه خطوة مهمة نحو فهم تأثير النشاط البشري على البيئة، كوسيلة لتعزيز القرارات والسياسات القائمة على العلم".

وقادت الدراسة كبير العلماء في وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، البروفيسورة نوجا كرونفيلد شور، وطالبة الدكتوراه هاجر فاردي نعيم، وكلاهما من كلية علم الحيوان في جامعة أريزونا ومتحف شتاينهارت للتاريخ الطبيعي، وتم نشرها في مجلة Nature Journal .

كما أظهرت الدراسة تغيرات فسيولوجية وهرمونية في الفئران خاصة فيما يتعلق بمستوى هرمون الإجهاد الكورتيزول.

وقالت البروفيسورة نوجا كرونفيلد شور: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن التلوث الضوئي، وخاصة الضوء الأبيض والأزرق البارد، يزيد من معدل الوفيات ويعطل التكاثر، وبالتالي قد يكون ضارًا بصحة الأنواع في البرية وبقائها على قيد الحياة"، وأضافت "يمكن أن يكون لهذا التأثير المعاكس عواقب بعيدة المدى في التوزيع الحالي الواسع للتلوث الضوئي."