الأمم المتحدة: طبقة الأوزون تلتئم ببطء والتعافي بحلول عام 2066

وقال بول نيومان، أحد رؤساء التقييم العلمي: "في طبقة الاستراتوسفير العليا وفي ثقب الأوزون، نرى أن الأشياء تتحسن".

أعلن تقرير علمي جديد للأمم المتحدة يصدر مرة كل 4 سنوات، أن طبقة الأوزون التي تحمي الأرض تتعافى ببطء لكن بشكل ملحوظ بوتيرة قد تجعلها تلتئم بالكامل فوق القارة القطبية خلال نحو 43 عاما.

وجد التقرير، أنه بعد أكثر من 35 عاما على اتفاق كل دول العالم على وقف إنتاج المواد الكيميائية التي تؤدي لتآكل الطبقة في الغلاف الجوي الذي يحمي الكوكب من الإشعاع الضار المرتبط بسرطان الجلد وإعتام عدسة العين والإضرار بالمحاصيل.

وقال بول نيومان، أحد رؤساء التقييم العلمي: "في طبقة الاستراتوسفير العليا وفي ثقب الأوزون، نرى أن الأشياء تتحسن".

وذكر التقرير الصادر هذا الأسبوع، في مؤتمر مجتمع الأرصاد الأمريكي في دنفر أن التقدم بطيء، والمتوسط العالمي لكمية الأوزون 30 كيلومترا في الغلاف الجوي لن تعود لما قبل مستويات 1980 حتى عام 2040 تقريبا، ولن تعود إلى عهدها الطبيعي في القارة القطبية حتى 2045.

ووفقا للتقرير، في القارة القطبية، حيث هناك فجوة ضخمة سنوية في الطبقة، لن يحرز أي تقدم كامل حتى عام 2066.

ولطالما أشاد علماء ومدافعون عن البيئة في أنحاء العالم بجهود إصلاح ثقب الأوزون النابعة من اتفاق أبرم عام 1987 وأطلق عليه بروتوكول مونتريال.