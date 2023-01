الإمارات: تدشين سفينة الأبحاث البحرية "جيوَن" الأولى من نوعها في في الخليج

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، دشن أمس الجمعة، سفينة الأبحاث البحرية جيوَن، والتي يقدر طولها بـ50 مترًا.

وأضافت الوكالة، أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، قال إن "الهيئة منذ إنشائها ركزت على البحث العلمي والدراسات الاستكشافية للبيئة والحياة الفطرية، لتعزيز معرفتها بالضغوط البيئية والإيكولوجية والتنوع البيولوجي في الإمارة، بقيادة فريق متخصص من خبراء البيئة الشغوفين".