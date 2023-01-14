الإمارات: تدشين سفينة الأبحاث البحرية "جيوَن" الأولى من نوعها في في الخليج

ستعمل السفينة في المياه الإقليمية للإمارات بالخليج العربي وبحر عُمان، وستتمكن الهيئة من خلالها من استكمال دراساتها للبيئة البحرية والثروة السمكية في المياه

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، دشن أمس الجمعة، سفينة الأبحاث البحرية جيوَن، والتي يقدر طولها بـ50 مترًا.

وأضافت الوكالة، أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، قال إن "الهيئة منذ إنشائها ركزت على البحث العلمي والدراسات الاستكشافية للبيئة والحياة الفطرية، لتعزيز معرفتها بالضغوط البيئية والإيكولوجية والتنوع البيولوجي في الإمارة، بقيادة فريق متخصص من خبراء البيئة الشغوفين".

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وستعمل السفينة في المياه الإقليمية للإمارات بالخليج العربي وبحر عُمان، وستتمكن الهيئة من خلالها من استكمال دراساتها للبيئة البحرية والثروة السمكية في المياه، كما ستسهم السفينة في تعزيز الجهود المبذولة على المستويين الوطني والعالمي في مجال العلوم البحرية.

وستمكن الهيئة من تنفيذ مشروع "اكتشاف عالم المحيطات" والتصدي لآثار تغير المناخ وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية، لتحقيق التزامها بتقييم وإدارة التنوع البيولوجي البحري، وتوفير منصة علمية موثوقة تلبي احتياجات البحوث البحرية في الدولة.

تضم السفينة التي سيعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً أحدث معدات البحث وتحوي 6 مختبرات لدراسة العينات على السفينة ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد ولديها القدرة على الغوص تحت الماء.