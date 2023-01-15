أول "محام روبوت" في العالم يدافع عن إنسان في المحكمة الشهر المقبل

أضافت الشركة، أنه "لأول مرة في التاريخ سيستمع روبرت إلى جميع المرافعات في المحكمة ويقدم للمدعى عليه إجابات مناسبة وفورية"

كشفت شركة "دونت باي" البريطانية، أنها قامت بتطوير "أول محامي روبوت" في العالم، يتم تشغيله بواسطة الهاتف الذكي، مشيرة إلى أنه "سيرفع دعوى قضائية الشهر المقبل في الولايات المتحدة، لمساعدة شخص في دعوى ضده تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة".

وأضافت الشركة، أنه "لأول مرة في التاريخ سيستمع روبرت إلى جميع المرافعات في المحكمة ويقدم للمدعى عليه إجابات مناسبة وفورية"، وتعهدت أنها، "ستتحمل جميع الغرمات المالية في حالة إخفاق الروبرت في قضية ما".

وتأسست شركة "دونت باي"، وهي مطورة لبرنامج دردشة آلي للخدمات القانونية - على يد عالم الكمبيوتر الذي تخرج من جامعة "ستانفورد"، جوشوا براودر، في عام 2015، وتزعم أنها الآن "موطن" لـ"أول محامي روبوت في العالم"، وفقاً لما نقلته صحيفة "تايم ناو".

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في فبراير/شباط المقبل، لكن، حتى الآن، لم يكشف صانعو الروبوت عن التاريخ الدقيق ومكان المحكمة واسم المدعى عليه، وتتعلق القضية بمخالفة سرعة، تم إصدارها ضد المدعى عليه، والذي سيقول فقط الأشياء الموجهة إليه من قبل روبوت الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، ذكرت مجلة "نيو ساينتست" العلمية والتكنولوجية، أن "روبوت الذكاء الاصطناعي سيعالج ويحلل المعلومات التي يتم الاستماع إليها في المحكمة ومن ثم ينصح المدعى عليه بالرد".