هل تستجيب السلطات الأردنية لرسالة تطبيق"تيك توك"؟

تيك توك:"فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات التي ينص عليها نظام تيك توك والمتعلقة باحترام المجتمعات"

ذكر تطبيق "تيك توك" للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان، اليوم الإثنين، أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه بعد نحو شهر من اتهامه بنشر فيديوهات "تحرض على القتل والفوضى" خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، على ارتفاع أسعار المحروقات.

ووفقا لبيان "تيك توك" "تمّت إزالة 310,724 مقطع فيديو في الأردن، 86,6 في المئة منها (...) قبل تلقى أي مشاهدات" وتابع البيان"لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا".وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات" التي ينص عليها نظام تيك توك والمتعلقة باحترام المجتمعات، مؤكدة "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".

وكان السلطات الأمنية الأردنية، قد أوقفت تطبيق "تيك توك" في 16 كانون الأول/ديسمبر المنصرم بعد نشر فيديوهات عليه وُصفت بأنها "تحرّض على القتل والفوضى"، وذلك غداة احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال عنف.وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردني في بيان حينها "تم إيقاف منصة تيك توك عن العمل موقتا داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرّض على العنف ودعوات الفوضى".

واتهم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في مؤتمر صحافي في حينه تطبيق "تيك توك" بأنها "نشرت كما كبيرا من الفيديوهات التي تحرض على القتل والفوضى"وأعلنت السلطات حينها بأنها أوقفت 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب.