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واتس آب تطور امكانية حظر أرقام الهواتف المزعجة التي يتلقاها مستخدموها

i24news

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أيقونتا تطبيق WhatsApp و Facebook على هاتف ذكي
AP Photo/Patrick Sison 2016©أيقونتا تطبيق WhatsApp و Facebook على هاتف ذكي

امكانية الحظر التي تطورها واتس اب متاحة للجميع وبها ثلاث امكانيات

ستحول واتس آب مستقبلا امكانية حظر الأشخاص العشوائيين الذين يبعثون الرسائل بصورة أبسط، حيث من المتوقع أن يرى المستخدمون في تحديث مستقبلي سيصل أندرويد امكانية حظر رقم الهاتف ايضا عند تلقي الرسالة. 

حتى الآن امكانية الحظر هذه كانت متاحة للجميع لكنها كانت تتطلب الدخول الى التطبيق والمحادثة مع نفس المستخدم وحظر يدوي للرقم. 

وبحسب صورة شاشة نشرها موقع wabetainfo، فإنه بعد الحصول على رسالة من رقم غير معروف سيتم توفير ثلاث اختيارات : الاستجابة، الحظر والإسكات. 

السبب أن امكانية الحظر تظهر فقط للأرقام غير المعروفة حتى يمنع ارتكاب أخطاء.  

اضافة لذلك تعمل واتس آب على تحديث لشاشة خارجية يمكن من خلالها حظر رقم غير معروف خلال المحادثة، حيث لن نضطر الى اجراء المحادثة والرقم المعروف لن يكتشف بأننا رأينا الرسالة حتى قبل الحظر. 

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