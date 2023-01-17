لولا البحر: إسرائيل تعالج نقص المياه بمساعدة محطات التحلية

تعتبر المياه في إسرائيل صعبة الإدراك - لا توجد مياه عذبة طبيعية كافية لسكان الدولة اليهودية البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، مما يعني أن عليها أن تصنعها بنفسها.

تعتبر المياه في إسرائيل صعبة الإدراك - لا توجد مياه عذبة طبيعية كافية لسكان الدولة اليهودية البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، مما يعني أن عليها أن تصنعها بنفسها.

تحتفظ إسرائيل بأعلى معدل استهلاك للفرد من المياه المحلاة في العالم، وذلك بفضل محطات تحلية المياه مثل الخضيرة في شمال البلاد، والتي تضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط وتجعلها صالحة للشرب على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يومًا في السنة.

حوالي 75 بالمائة من المياه المستهلكة في إسرائيل تأتي مباشرة من البحر الأبيض المتوسط. بدون محطات تحلية المياه، لن تتمكن إسرائيل من الوصول إلى مياه الشرب بسبب نقص الموارد الطبيعية، وفقًا لدافيد مولجاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Omis Water Ltd ورئيس "المصنع الضخم" في الخضيرة.

أوضح مولجاي لـ i24NEWS كيف يمكن لأنبوب واحد أن يقوم بتحلية وإيصال 137 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب للجمهور.

"يمكننا أن نرى الآن، في جميع أنحاء العالم، أن المياه تسير نحو الندرة. 97 في المائة من المياه على الأرض موجودة في البحر. لذلك علينا أن نتعلم كيفية تحليتها بكفاءة".