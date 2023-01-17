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وفد إسرائيلي يعقد اجتماع قمة بالأمم المتحدة حول صناعة السايبر العالمية

i24news

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وحدة الدفاع السيبراني الإسرائيلية
IDF Spokesperson's Unitوحدة الدفاع السيبراني الإسرائيلية

جاء هذا في ظل التهديدات المتزايدة لهجمات السايبر في أنحاء العالم

أجرت بعثة إسرائيلية الى الأمم المتحدة بالتعاون مع وحدة السايبر الوطني ومجموعة Team8 جلسة قمة خاصة لصناعة السايبر العالمية على خلفية هجمات السايبر المتزايدة في أنحاء العالم ضد الشركات الخاصة والدول. 

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وتناول هذا الاجتماع الخاص التعاون المطلوب بين الدول والشركات الخاصة في إطار الدفاع عن المواطنين من هجمات السايبر. 

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إنه :"كقوة دفاعية الكترونية، لدى إسرائيل شعور بالإلتزام بمساعدة الدول الأخرى، يجب علينا بناء ’قبة سايبر’ تحمينا من هجمات السايبر والتهديدات الألكترونية. دول الإرهاب مثل ايران والمنظمات الإرهابية-تستخدم السايبر للهجوم دون الكشف عن هويتها وعدم دفع الثمن، ويجب علينا أن نفهم هذا التهديد والاستعداد له وهنا في الأمم المتحدة لدينا هذه الفرصة". 

 

 

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