"جوجل" تسرّح 12 ألف موظّف من العاملين بالشركة

تسريح آلاف الموظفين من جوجل وسلسلة طويلة من القلق

أعلنت شركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، أنها ستسرح 12000 موظف - 6٪ من موظفي الشركة. وفي نوفمبر الماضي تم الإعلان عن أن Google طلبت من المديرين تعيين 6 ٪ من الموظفين السيئين في الشركة ، من أجل فصلهم في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، المالكة لمحرك البحث جوجل: إنه سيتم إلغاء 12 ألف وظيفة. وهذا الخفض في العمالة هو الأحدث الذي يهز قطاع التكنولوجيا ويأتي بعد أيام من إعلان شركة مايكروسوفت المنافسة عزمها تسريح 10 آلاف موظف.

ويؤثر خفض العمالة في الفرق في مختلف أقسام الشركة مثل التوظيف وبعض فرق الهندسة والمنتجات. وقالت شركة جوجل، في مذكرة للموظفين اطلعت عليها رويترز: إن عمليات التسريح على مستوى العالم، وستطال الموظفين في الولايات المتحدة في الحال.

وسيؤثر فقدان الوظائف على الفرق في جميع أنحاء الشركة، بما في ذلك إدارة التوظيف وبعض إدارات الشركة، بالإضافة إلى بعض فرق الهندسة والمنتجات.