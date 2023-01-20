نجحت تجربة في الجمع بين عملية الشحن المستقل ونقل الإشارات الذكية وتكنولوجيا المعالجة، يؤشر للإمكانيات غير المحدودة لطاقة التشغيل التي يمكن تطبيقها على الدرونات

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، أن باحثون في الصين، طوروا طائرة مسيرة ممكن أن تطير مدى الحياة ولاتهبط ابداً للأرض، وذلك بفضل نظام الشحن عن بعد الذي يوفر الطاقة عبر الليزر، واختبر البروفيسور لي شويلونغ وزملاءه في جامعة "نورث وسترن بوليتكنيكال"، فكرة تزويد طائرة بدون طيار بوحدة كهروضوئية، تحول الطاقة الضوئية إلى كهربائية.

وما يثير في التقنية الجديدة التي طورها العلماء الصينيون هو نقل الكهرباء عن بعد دون اسلاك وبواسطة اشعة الليزر وهذا سيحدث ثورة في نقل الكهرباء من خلال توليدها بمحطات في الفضاء ونقلها للأرض.

وأضيفت خوارزمية لحماية النظام الفعالية، حيث تقوم تلقائيا بضبط طاقة الليزر إلى نطاق آمن بمجرد اكتشاف عائق في مسار الحزمة، ولم يكشف الفريق عن تفاصيل مدى النظام وكفاءة التحويل الكهروضوئي، بسبب حساسية التكنولوجيا التي لها استخدامات محتملة في التطبيقات العسكرية، إلا أن الصحيفة الصينية أشارت لإمكانية تحليق الطائرة المسيرة لارتفاع مماثل لناطحة سحاب.

وبحسب الصحيفة "فقد نجحت تجربة في الجمع بين عملية الشحن المستقل ونقل الإشارات الذكية وتكنولوجيا المعالجة، الأمر الذي يؤشر للإمكانيات غير المحدودة لطاقة التشغيل التي يمكن تطبيقها على طائرات "الدرون" بنظام الكشف البصري بالأشعة تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي، وهكذا فلن يكون بمقدور شعاع الليزر عالي الدقة تعقب طائرات المسيرة فحسب، بل وتشغيلها عن بعد أيضا.

ولزيادة مسافة نقل الطاقة اللاسلكية، احتاج الباحثون إلى طريقة تمكنهم من تخفيف شدة تدفق الليزر التقليدي في الغلاف الجوي، حيث تمثل الحل في تقنية تشكيل شعاع متكيف يمكن ضبط شدته. ويضمن الحل إمكانية تقليل الآثار السلبية لاضطراب الهواء وتغيرات الكثافة في الغلاف الجوي، ما يحسّن من فعالية وموثوقية توصيل طاقة الليزر لمسافات طويلة.