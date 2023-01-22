اكتشاف تاريخي نادر: رصد موجة راديو من نجم على بعد 9 مليارات سنة ضوئية

هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم خلالها رصد موجة راديو من هذه المسافة البعيدة جدا

تمكن علماء من اكتشاف موجة راديو من مجره على مسافة تبعد مليارات السنوات الضوئية عن نظامنا الشمسي،وأنجز هذا الاكتشاف من قبل فريق علماء فضاء دوليين من كندا والهند استخدموا جهاز تلسكوب قوي جدا لتحديد الموجة من مسافة 9,000,000,000 سنة ضوئية. هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم خلالها رصد موجة راديو من هذه المسافة البعيدة جدا.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" نشرت نتائج البحث في مقال في المجلة العلمية Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ووفقا للنتائج، مصدر موجة الراديو هو كوكب يقع تقريبا على مسافة 8.8 مليار سنة ضوئية بعيدا عنا في المجرة SDSSJ0826+5630.

أحد الباحثين الرئيسيين وهو ارناب تشكربروطي، قال بعد الاكتشاف النادر "هذا مثل النظر 8.8 مليار سنوات الى الوراء". اكتشف موجة الراديو التلسكوب Giant Metrewave Radio في ولاية ماهاراشترا ، غربي الهند، والذي رصدها بعد أن خضعت لعدسة الجاذبية (Gravitational Lensing)- تأثير جاذبية المادة، الموجودة والمتوزعة بين مصدر الضوء البعيد والمراقب. في هذا الحالة يعتقد الباحثون أن الكتلة التي أثرت على إشارة الراديو كانت في الواقع مجرة أخرى.

وأشار باحث آخر وهو نيروبام روي إلى أن "عدسة الجاذبية ضاعفت الموجة وأتاحت التقاطها" وتابع "مصدر الموجه هو غرض بعيد جدا، يمكن عن طريقه الحصول على لمحة حول الفترة التي كان بها الكون لا زال شابا".

وبحسب التقديرات، موجة الراديو التي رصدها التلسكوب أرسلت بالفترة التي كان بها الكون عمره فقط 4.9 مليار عام. التفسير الشائع حاليا في المجتمع العلمي بأن الكون خلق قبل 13.7 مليار عام. ويأمل الباحثون حاليا بأن يساعد الاكتشاف المجتمع العلمي على فهم عمليات تكوين الكواكب والمجرات والنجوم في الفضاء الخارجي بشكل أفضل.