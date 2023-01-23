شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تعلن إضرابًا تحذيريًا ضد الإصلاحات القضائية

وعلى الرغم من الأضرار الاقتصادية، فإننا نتخذ هذه الخطوة كخطوة أولى لنقول بصوت عال وواضح للحكومة الإسرائيلية أن الانقلاب لن يمر.

العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل تستعد لتنظيم إضراب تحذيري يستمر عدة ساعات يوم الثلاثاء احتجاجًا على إصلاحات النظام القضائي التي اقترحها وزير في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تضم قائمة الشركات التي تخطط للانضمام إلى لائحة المحتجين أكثر من 130 كيانًا وتتضمن علامات تجارية مشهورة عالميًا مثل Wiz و INX و Cheq و Natural Intelligence و Luminescent وغيرها الكثير.

الشهر الماضي، وجه ممثلو قطاع التكنولوجيا المزدهر في إسرائيل رسالة مفتوحة إلى نتنياهو، قائلين إن "الاتحاد مع متطرفين حول هدف مشترك" مثل إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يمكن أن يعيق بشدة مكانة إسرائيل كمركز تكنولوجي.

يأتي هذا الأمر على خلفية إعلان وزير القضاء في إسرائيل ياريف ليفين في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطة لمنح المزيد من الصلاحيات للمشرعين في تعيين القضاة وتجاوز قرارات المحكمة العليا.

ويقول منتقدون إن إصلاحات ليفين ستضرب استقلال القضاء وحقوق الأقليات وتهدد مصداقية نظام المحاكم. ومن بين المعارضين رئيسة المحكمة العليا والنائب العام للبلاد، بينما يقول منتقدو المحكمة العليا إنها تجاوزت حدودها ولا تمثل الناخبين.

وقالت الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل، وهي منظمة غير ربحية تساعد في تنسيق الاحتجاج الشعبي ضد ما يطلق عليه الإصلاحات القضائية، في بيان "الانقلاب الديكتاتوري سيضر بشدة بالحقوق المدنية والاقتصاد الإسرائيلي وجميع سبل الحياة".

"لذلك ، يتحتم علينا اتخاذ إجراءات جذرية. وعلى الرغم من الأضرار الاقتصادية ، فإننا نتخذ هذه الخطوة كخطوة أولى لنقول بصوت عال وواضح للحكومة الإسرائيلية أن الانقلاب لن يمر. دولة إسرائيل لن تصبح ديكتاتورية لأنها لن تعمل يومًا واحدًا بدون الشرايين المركزية للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي".

يوم السبت، خرج ما يقدر بنحو 110 آلاف إسرائيلي في مظاهرات مزدوجة في تل أبيب للاحتجاج على الإصلاح المقترح للنظام القضائي، وهو ثالث حدث من نوعه في المدينة الساحلية خلال عدة أسابيع. وبالإضافة، تظاهر الآلاف في حيفا والقدس وبئر السبع.