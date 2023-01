هل اقتربت البشرية من الإبادة المروعة:مجلس علماء الذرة يعلن اليوم الثلاثاء عن تحديث "ساعة يوم القيامة"

من المترقب أن يكشف مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينيتش"، عن الوقت الجديد لـ"ساعة يوم القيامة"، حيث تشير هذه الساعة الرمزية إلى درجة خطر تدمير الذات الذي تتعرض له البشرية (نهاية العالم) وكان المجلس قد أجرى تثبيت عقارب الساعة في 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، عند 100 ثانية فقط قبل "ساعة الصفر"، وهي الـ12 منتصف الليل.

