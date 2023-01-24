تل أبيب: عمال الهايتك يتظاهرون ضد الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة

تجمع المئات في مجمع سارونا بالقرب من تل أبيب، في ساعات الظهر حاملين لافتات وهتفوا "بدون ديمقراطية، لا مكان لتكنولوجيا عالية".

نظم عمال الهايتك في إسرائيل مظاهرة يوم الثلاثاء في تل أبيب ضد التغييرات التي اقترحتها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على نظام القضاء. وتجمع المئات في مجمع سارونا بالقرب من تل أبيب، في ساعات الظهر حاملين لافتات وهتفوا "بدون ديمقراطية، لا مكان لتكنولوجيا عالية".

Capture d'écran/ i24NEWS في إسرائيل ، مظاهرة لموظفي التكنولوجيا الفائقة ضد الحكومة ، الثلاثاء 24 يناير 2023

يريد ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ إصلاحات في النظام القضائي بدعوى أنها ستوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية. ويدعي هؤلاء أن السلطة القضائية أصبحت مسيسة وتجاوزت سلطتها. معارضو الإصلاحات يقولون إن التغييرات ستضر باستقلال محكمة العدل العليا وتضر بالديمقراطية الإسرائيلية.

قال المنظمون إنهم ليسوا حزبيين لكنهم قلقون بشأن كيفية تأثير هذه الإصلاحات على قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر في إسرائيل. كما دخلت شركات مختارة في إضراب، محذرة من أن المستثمرين قد ينسحبون من قطاع التكنولوجيا بشكل جماعي إذا تسببت الحكومة بإضعاف المحكمة العليا في البلاد.

حضرت زعيمة حزب العمال ميراف ميخائيلي احتجاج يوم الثلاثاء، مؤكدة على أهمية خروج قطاع التكنولوجيا إلى الشوارع. العمال من جانبهم يهددون برفع حدة الاحتجاجات وإغلاق الطرق وتعطيل أوجه الحياة في إسرائيل.

الشهر الماضي، وجه ممثلو قطاع التكنولوجيا رسالة مفتوحة إلى نتنياهو، قائلين إن "الاتحاد مع متطرفين حول هدف مشترك" مثل إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يمكن أن يعيق بشدة مكانة إسرائيل كمركز تكنولوجي. وفي وقت لاحق أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل استعدادها لتنظيم إضراب تحذيري يستمر عدة ساعات يوم الثلاثاء احتجاجًا على إصلاحات النظام القضائي التي اقترحها وزير في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا الأمر على خلفية إعلان وزير القضاء في إسرائيل ياريف ليفين في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطة لمنح المزيد من الصلاحيات للمشرعين في تعيين القضاة وتجاوز قرارات المحكمة العليا. وعقب الإعلان عن تلك الخطة، زاد عمق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي الذي خرج بآلاف مؤلفة إلى الشوارع في مظاهرات للاحتجاج على تغييرات تنذر بتغيير وجه القضاء في إسرائيل ونزع طابعها الديمقراطي في حين يتمسك الطرف القابض على زمام الحكم اليوم أن الشعب فوضهم بإجراء تلك التغييرات وأن إرادة الشعب هي التي يجب أن تحكم وليس سلطة قضاة غير منتخبين أصلا، يشوهون رغبة الشعب.