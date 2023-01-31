وكالة "ناسا" تكشف عن صورة لرأس دُب على المريخ

يخلق شق دائري، يتخذ شكل الحرف "V"، وهمًا على أنّه أنف الدب، وقد يكون الشق الدائري ناتجًا عن الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة مُلئت بالحمم البركانية أو الوحل.

التقطت عدسة كاميرا على متن مركبة استكشاف تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجه دُب وكأنه ينظر إليها على سطح المريخ، وذلك بعد صورة الباب الغامض التي تم التقطها في مايو 2022.

وقامت المركبة بعملية استكشاف تُسمى "تجربة التصوير عالية الدقة"، أو "HiRISE"، صورة للتشكيل الجيولوجي الاستثنائي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويشكّل نمط الشق الدائري على سطح المريخ هيئة رأس الدب، بينما تجسد حفرتان شكل عينيه.

ويخلق شق دائري، يتخذ شكل الحرف "V"، وهمًا على أنّه أنف الدب، وقد يكون الشق الدائري ناتجًا عن الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة مُلئت بالحمم البركانية أو الوحل.

ومن المحتمل أن تكون السمة الشبيهة بالأنف عبارة عن فتحة بركانية أو فتحة طينية.

شاركت جامعة أريزونا الأمريكية، التي طورت الكاميرا بالتعاون مع شركة "Ball Aerospace" المصنّعة للمركبات الفضائية، الصورة في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتذكّر الصورة بـ "وجه" سماوي آخر لمحه مرصد فضائي تابع لوكالة ناسا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما بدت الشمس مبتسمًة بسبب البقع الداكنة التي تسمى الثقوب الإكليلية.

وكانت رصدت المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" تشكيلات صخرية تشبه شكل الزهرة على سطح المريخ، في مارس/ آذار العام الماضي، وتلتقط كاميرا "HiRISE" صورًا للمريخ منذ عام 2006، عندما بدأت مركبة استكشاف المريخ في الدوران حول الكوكب الأحمر.