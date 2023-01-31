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إسرائيل أحبطت أكثر من ألف هجمة سايبر العام الماضي

i24news

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من مؤتمر سايبرتيك في تل ابيب
Said affassi / i24NEWSمن مؤتمر سايبرتيك في تل ابيب

جاءت التصريحات خلال مؤتمر سايبرتك المنعقد في تل أبيب

صرح رئيس نظام السايبر الوطني في إسرائيل خلال أعمال مؤتمر "سايبرتيك" إن جهازه "نجح بمنع نحو ألف هجوم كان من الممكن أن تتسبب بضرر كبير للاقتصاد الإسرائيلي". 

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جهاز السايبر الاسرائيلي ساعد العام الماضي بوقف أكثر من الف محاولة كبيرة لهجمات سايبر كان من الممكن أن تؤدي الى ضرر كبير للاقتصاد، وتم وقفها بالوقت المناسب. جاءت تصريحات رئيس نظام السايبر جابي بوتنوي، خلال مؤتمر سايبرتك جلوبال الذي انطلق اليوم في تل أبيب. 

وقال بوتنوي خلال المؤتمر :"تتعرض إسرائيل إلى هجمات سايبر مثل مناطق أخرى في العالم، لكن بالإضافة الى كل هذا، يوجد لدينا أيضا ايران التي تقود هجوما منظما، منسقا وعدوانيا في الفضاء السيبراني الإسرائيلي". 

وأضاف :"دفاعنا دائما قوي، نحن نرى كيف يتصرفون، حيث أنه في أحيان كثيرة لا ينجحون بالتسبب بأضرار حقيقية". وقال ان هذه الأضرار كان يمكن أن تكلف الاقتصاد الإسرائيلي الملايين. وقال "جهودنا تحدث في أحيان كثيرة من وراء الكواليس". 

واستعرض خلال كلمته نظام "قبة السايبر" للجهاز التي توفر أدوات وخدمات للمنظمات عن طريق "بوابة ويب" وطنية تعتمد على الاندماج من عدة مصادر، بما يشل معلومات وتحذيرات وتوفر صورة للوضع بالوقت الحقيقي للمنظمات.   

 

 

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