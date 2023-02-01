ما قصة "الكبسولة المشعة" التي أثارت الذعر في أستراليا؟

ستيفن داوسون، قد كشف أن "الكبسولة عُثر عليها على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب مدينة التعدين "نيومان" صباح اليوم الأربعاء"

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، أن السلطات في أستراليا، اليوم الأربعاء، عثرت على كبسولة مشعة صغيرة ولكنها ربما تكون مميتة فُقدت في منطقة نائية بولاية أستراليا الغربية، بعد إعلان حالة تأهب من الخطر الإشعاعي، وعمليات بحث مكثفة امتد نطاقها إلى مئات الكيلومترات.

وبحسب المصدر نفسه، فإن وزير خدمات الطوارئ بولاية أستراليا الغربية، ستيفن داوسون، قد كشف أن "الكبسولة عُثر عليها على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب مدينة التعدين "نيومان" صباح اليوم الأربعاء"، وقال خلال مؤتمر صحافي، "أريد أن أؤكد أن هذه نتيجة استثنائية".

وقامت السلطات في البلاد بإحضار معدات متخصصة للكشف عن الإشعاع للمساعدة في البحث المكثف على طول 1400 كيلومتر من الطريق السريع البعيد، كما شارك فريق من مؤسسة العلوم والتكنولوجيا النووية الأسترالية، وإدارة خدمات الإطفاء والطوارئ في البحث، وأصدرت السلطات "تحذيراً عاماً من خطر مادة مشعة بعد الإبلاغ في 25 يناير/كانون الثاني عن فقدان كبسولة تحتوي على مادة "سيزيوم 137"، عندما سقطت على ما يبدو من شاحنة كانت تقلها من منجم "ريو تينتو" إلى بيرث.

وأفادت السلطات بأن الشاحنة غادرت الموقع في 12 يناير/كانون الثاني ، لكن لم يُعثر على الكبسولة المفقودة حتى الأسبوع الماضي فتم تنبيه أجهزة الطوارئ.

من جهتها، قالت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ، إن "الكبسولة الفضية الصغيرة ضاعت أثناء النقل من شمال نيومان، إلى الضواحي الشمالية الشرقية لبيرث"، وأوضحت أن "المادة تستخدم داخل أجهزة القياس في عمليات التعدين. ويمكن أن يسبب التعرض لهذه المادة حروقاً أو مرضاً إشعاعياً".

والكبسولة التي يبلغ قطرها 6 ملم وطولها 8 ملم تستخدم في معدات التعدين ولكن يمكن أن تؤدي التعرض إلى جرعات عالية بشكل خطير من الإشعاع إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ.