وكالة "ناسا"ووكالة الفضاء الإسرائيلية توقعان اتفاقية "بيريشيت 2" في مهمة إلى القمر

"تؤكد المهمة المتوقع إطلاقها عام 2025، على طموح إسرائيل في العودة إلى القمر، تتكون المهمة من ثلاث مركبات فضائية: مركبة مدارية ستبقى في الفضاء "

وقعت وكالة الفضاء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وكالة "ناسا" للتعاون الكامل في مهمة القمر الإسرائيلية القادمة بيريشيت 2، وتؤكد المهمة المتوقع إطلاقها في عام 2025 ، على طموح إسرائيل في العودة إلى القمر، تتكون المهمة من ثلاث مركبات فضائية: مركبة مدارية ستبقى في الفضاء ومركبتان هبوط ستصلان إلى سطح القمر.

ومن جهته قال رئيس SpaceIL، "ستزود ناسا SpaceIL ووكالة الفضاء الإسرائيلية بأنظمة اتصالاتها المتقدمة، والتي تعتبر ضرورية لتتبع المركبة الفضائية خلال المرحلة الحرجة من المهمة، ونحتاج إلى معدات ناسا لفهم الوضع بشكل أفضل ونقل البيانات" وتابع"ستهبط إحدى مركبات الهبوط على الجانب الآخر من القمر مع وجود أجهزة ناسا على متنها لإجراء قياسات الإشعاع" وقال إن "الإشعاع مهم للغاية في استكشاف الفضاء ، وخاصة في الفضاء السحيق، لبقاء المعدات ورواد الفضاء"، مشددًا على أهمية قياس مستوياتها على القمر. في المقابل، ستشارك إسرائيل بحرية مع وكالة ناسا البيانات التي تجمعها بأجهزتها الخاصة".

وقال وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس في حفل التوقيع إن "مشروع بيريشيت هو فخر للعلوم والتكنولوجيا المتطورة في إسرائيل" وأضاف "إن التعاون مع وكالة ناسا ووكالة الفضاء الإسرائيلية هو شهادة أخرى على العلاقات الممتازة بين إسرائيل والولايات المتحدة وتكثيف التعاون في القضايا العلمية والتكنولوجية." الولايات المتحدة ليست وحدها في المشاركة في مهمة بيريشيت 2: في العام المنصرم، وقعت SpaceIL شراكة مع الإمارات العربية المتحدة للتعاون في المهمة.

وتم توقيع الاتفاقية بين وكالة الفضاء الإسرائيلية ووكالة "ناسا" في إطار مؤتمر إيلان رامون الدولي للفضاء السنوي الثامن عشر. يُعقد هذا المؤتمر سنويًا في ذكرى إيلان رامون، أول رائد فضاء إسرائيلي على الإطلاق، والذي توفي في كارثة مكوك الفضاء كولومبيا في عام 2003. ومنذ ذلك الحين، نجحت إسرائيل في إرسال رائد فضاء آخر إلى الفضاء، إيتان ستيب.

وتعاونت الوكالتان بالفعل في عام 2019 في مهمة "بيريشيت1" تمكن المسبار الفضائي الذي تم إطلاقه في فبراير/شباط 2019 من الوصول إلى مدار القمر قبل أن يتحطم أثناء محاولته الهبوط على القمر.