دبي تستحوذ على روبوت جراحي لعمليات العمود الفقري

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد في مجال الجراحة الروبوتية، يوم الأربعاء أنه سيصبح أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تحصل على نظام التوجيه الروبوتي Medtronic Mazor X Stealth Edition لإجراء جراحات العمود الفقري.

وقع شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي بدبي، وماجد قدومي، نائب الرئيس الأول ورئيس ميدترونيك لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، على مذكرة تفاهم.