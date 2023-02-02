دبي تستحوذ على روبوت جراحي لعمليات العمود الفقري

Mazor X Stealth عبارة عن مزيج من 15 عامًا من التوجيه الآلي من Mazor و 25 عامًا من تقنية الملاحة الخفية من Medtronic ، يعد بعمليات جراحية عالية الجودة

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، الرائد في مجال الجراحة الروبوتية، يوم الأربعاء أنه سيصبح أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تحصل على نظام التوجيه الروبوتي Medtronic Mazor X Stealth Edition لإجراء جراحات العمود الفقري.

وقع شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي بدبي، وماجد قدومي، نائب الرئيس الأول ورئيس ميدترونيك لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، على مذكرة تفاهم.

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Mazor X Stealth Edition هو نظام توجيه آلي من الجيل القادم تستخدمه المستشفيات الرائدة في جميع أنحاء العالم. يساعد الجراحين في التخطيط قبل الجراحة، والتوجيه الآلي الدقيق، والتنقل الجراحي من خلال توفير تصوير ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي لتشريح المريض.

يوفر الروبوت أيضًا تنقلًا دقيقًا ونتائج أفضل. Mazor X Stealth عبارة عن مزيج من 15 عامًا من التوجيه الآلي من Mazor و 25 عامًا من تقنية الملاحة الخفية من Medtronic ، مما أدى إلى عمليات جراحية عالية الجودة في العمود الفقري.

المستشفى الأمريكي دبي هو الرائد في المنطقة، حيث تم إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية بمساعدة الروبوت منذ عام 2000.

Mazor X Stealth عبارة عن مزيج من 15 عامًا من التوجيه الآلي من Mazor و 25 عامًا من تقنية الملاحة الخفية من Medtronic ، يعد بعمليات جراحية عالية الجودة في العمود الفقري.