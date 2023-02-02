روبوت الدردشة ChatGPT يسجل رقمًا قياسيًا في عدد المستخدمين الأسرع نموًا

يمكن لروبوت المحادثة ChatGPT أن ينشئ في بضع ثوان مقالات أو إعلانات أو سطور من نقر الطلب في كود الكمبيوتر.

سجل روبوت الدردشة افتتاحية ناجحة على خلفية وصول 100 مليون مستخدم نشط في كانون الثاني/ يناير، بعد شهرين فقط من إطلاقه، مما يجعله أسرع برامج المستهلكين نموًا في التاريخ، وفق ما أفاد أحد الباحثين، بناء على دراسة.

يمكن لروبوت المحادثة ChatGPT أن ينشئ في بضع ثوان مقالات أو إعلانات أو سطور من نقر الطلب في كود الكمبيوتر.

قال محللو UBS في تقريرهم إنه خلال 20 عامًا من تتبع فضاء الإنترنت، لم نتذكر ارتفاعًا أسرع في تطبيق الإنترنت للمستهلكين.

كشفت الدراسة، التي تستشهد ببيانات من شركة التحليلات Likeweb ، أن ما معدله حوالي 13 مليون زائر فريد استخدم ChatGPT يوميًا في كانون الثاني/ يناير ، أي أكثر من ضعف مستويات كانون الأول/ ديسمبر. استغرقت TikTok حوالي تسعة أشهر بعد إطلاقها العالمي لتصل إلى 100 مليون مستخدم وإنستغرام عامان ونصف العام، وفقًا لبيانات رسمية زودها سنسور تاور.

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قامت شركة OpenAI، التي أبرمت للتو صفقة جديدة بمليارات الدولارات مع Microsoft، بإتاحة ChatGPT للجمهور في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها أعلنت يوم الأربعاء أنها تطلق إصدارًا مدفوعًا: 20 دولارًا شهريًا للخدمة ذات الأولوية، بشكل أفضل وأسرع. تعمل الشركة أيضًا على برنامج للتحقق من النصوص المكتوبة بواسطة البشر أو باستخدام الذكاء الاصطناعي.

يعتقد المحللون أن إطلاق ChatGPT سيمنح OpenAI ميزة على شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى. كما قدم الاستخدام المتزايد للبرنامج أيضًا تعليقات قيمة للمساعدة في تشكيل ردود chatbot.

يثير توفر هذه الأداة مخاوف من إمكانية استخدامها في إنشاء عمليات الاحتيال بشكل أوتوماتيكي على نطاق واسع أو حملات التضليل الموثوقة للغاية. على الرغم من ذلك، فإن إطلاق ChatGPT في نهاية نوفمبر 2022 سيُسجل في التاريخ كنقطة تحول في الذكاء الاصطناعي.