اكتشاف سبعة أنواع جديدة من العناكب تعيش داخل الكهوف في إسرائيل

يعتبر هذا اكتشافا هاما يبين التطور الذي مرت به هذه المخلوقات مع تغير الظروف الحياتية

كشف بحث إسرائيلي جديد عن سبعة أنواع جديدة من العناكب لم تكن معروفة للعلم حتى الآن، والتي اكتشفت في كهوف مختلفة في إسرائيل. وتضاف هذه الأنواع الى عدد كبير من أنواع اللافقاريات الجديدة التي اكتشفت للعلم في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب "واينت" يبين البحث الذي اجري بجامعة تل أبيب ونشر في المجلة العلمية Molecular Phylogenetics and Evolution ، أن الأنواع المكتشفة خاصة لكهوف محددة في إسرائيل، حيث أن خمسة منها يعانون من ضمور في العيون، بينما يوجد نوعين عميان تماما.

وبسبب ظروف المعيشة السائدة والعزلة عن العالم الخارجي، تؤدي موائل الكهوف الى تطوير تلائمات خاصة للحياة في الظلمة مثل العمى، فقدان تصبغات وتضخم الأعضاء الحسية في عملية تطور متقاربة، وأوضح الباحث شلومي اهارون من طاقم البحث :"في حالات كثيرة هذه التلائمات تخلق أنواعا جديدة ، يكون انتشارها ضيق جغرافيا في مناطق ذات ظروف بيئية خاصة، مثل كهف واحد أوكهوف متصلة ببعضها البعض".

وأضاف :"في البحث الحالي، أردنا أن نفهم الروابط االتطورية للعناكب من عائلة القمع (Agelenidae) ذات الأعين العادية والتي تتواجد على مداخل الكهوف في إسرئيل وبين الموجودة في عمق الكهوف والتي لا يوجد لديها تصبغات ، وتعاني من ضمور العينين وحتى العمى التام".

بناء على مسح للعناكب في أكثر من 100 كهف في إسرائيل عثر طاقم الباحثين على 30 كهف يعيش بها "عنكبوت القمع" وعلق الدكتور اهارون وقال إن "26 مغارة احتوت على عناكب مع أعين عادية عند مدخل الكهف، بينما 14 احتوت على أنواع تعاني من ضمور العينين أو عمياء في عمق المغارة، و10 كهوف احتوت على عناكب مع عينين او تعاني من الضمور أو عمياء".

نتائج البحث كشفت عن سبعة أنواع جديدة من العناكب القمعية Tegenaria، والخاصة بالكهوف في إسرائيل والتي لم تكن معروفة حتى الآن للعلم. وقال اهارون "خمسة منها خاصة في كهف واحد، في حين أن نوع واحد تواجد في عدد من االكهوف في الجليل ونوع آخر في عدد من الكهوف المهدده بالزوال بسبب توسع في عمليات البناء".

وتعليقا على أن خمسة من العناكب تعاني من ضمور العينين واثنين عمياء تماما قالت د. جبيش ريغف:"أحد النتائج المدهشة في الدراسة تظهر أن الأنواع الجديدة قريبة أكثر الى الأنواع في كهوف حوض البحر المتوسط بجنوب اوروبا، من الأنواع التي تعيش بالقرب منها في إسرائيل، واحيانا في نفس الكهف.

يرى الباحثون أن الأنواع الجديدة طورت تكيفات مع الحياة في الموائل تحت الأرض وتنوعت في الكهوف ، بعد أو بالتزامن مع انقراض الأنواع السابقة التي تطورت منها ، والتي عاشت خارج الكهوف وانقرضت بسبب التغيرات المناخية التاريخية في المنطقة.

يعتقد الباحثون أن النتائج لها آثار علمية واسعة لفهم تطور التمايز في الكهوف وفهم العمليات التاريخية والجغرافية والمناخية التي حدثت في البلاد.