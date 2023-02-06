مركز الطيران والفضاء الألماني يطور خوارزمية ملاحة للهبوط على القمر لمشروع الفضاء"بريشيت 2"

خوارزمية الملاحة التي ستوفرها الشركة الألمانية ستساعدها بالهبوط على القمر

وقعت جمعية SpaceIL التي أطلقت مشروع "بريشيت 1" وتعمل اليوم على مشروع "بريشيت2" مع المركز الألماني للطيران والفضاء DLR على اتفاق تعاون بمهمة الفضاء "بريشيت 2". استكمال المركبة الفضاء من المتوقع أن يستكمل صيف 2025.

في إطار الاتفاق سيتم تزويد خوارزميات ملاحة خاصة صورتها الوكالة الألمانية ومستقبلا سيتم تنفيذها في نظام الملاحة لـ"بريشيت2".

الخوارزميات هي ثمرة تطوير مبتكر من قبل وكالة الفضاء الألمانية، وستستخدم كمستشعر إضافي لـ"بريشيت 2" خلال مسار المركبة الفضائية حول القمر. وعند هبوط المركبة، الخوارزميات ستساعد بتحليق المركبة عن طريق تحليل الصور وتحديد الحفر على سطح القمر. هذا التعاون سيقود الى جمع وتحليل معلومات محدثة وجديدة، وسيساهم بأبحاث الفضاء في إسرائيل وألمانيا، ومجتمع الفضاء الدولي كله.

مهمة الفضاء "بريشيت 2" تسعى وتخطط لتحطيم العديد من الأرقام القياسية التاريخية في الفضاء العالمي، بينها هبوط مزدوج على سطح القمر بمهمة واحدة، وستكون مركبات الفضاء الأصغر التي أطلقت الى القمر وتزن 150 كيلوغرام.

إضافة إلى ذلك ، تم تصميم المركبة الفضائية الأم لمهمة طويلة الأمد من سنتين إلى خمس سنوات ، وستكون منصة للنشاط التعليمي العلمي في إسرائيل وحول العالم من خلال اتصال عن بعد. سيسمح هذا الاتصال سيكون متوفرا للطلاب من مختلف البلدان بالمشاركة في البحث العلمي في الفضاء العميق.

واستكملت SpaceIL تجنيد تمويل وتبرعات بلغت 85% من تكلفة المشروع، والذي يقود الى مهمة بريشيت الثانية الى القمر. الجزء الأكبر من التمويل تم الحصول عليه من رواد الأعمال الخيرية على رأسهم صندوق باتريك ولينا دراهي، صندوق موريس كاهان وكيرن موشل.