البيت الأبيض: الولايات المتحدة تسقط "جسما طائرا حلق على علو مرتفع" فوق ألاسكا

أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكّل "تهديدا لأمن الملاحة الجوية".

أفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، اسقطت"جسما حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.

وأوضح جون كيربي إن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكّل "تهديدا لأمن الملاحة الجوية".وأشار إلى أن "الجسم الغريب فوق ألاسكا كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني وكان بحجم سيارة صغيرة".وأوضح أن "هذا الجسم كان يحلق على ارتفاع 40 ألف قدم، وكان من الممكن أن يشكل تهديدا للطائرات المدنية".

وأشار البيت الأبيض إلى أنه "ليس على دراية بأي أجسام جديدة يتم تعقبها في أجواء الولايات المتحدة خلال الوقت الحالي".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد اعلنت، السبت المنصرم، عن إسقاط المنطاد الصيني وفرض حظر في محيطه، بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيها بأن الولايات المتحدة ستتعامل مع الجسم الصيني المشبوه بتجسسه في أجواء بلاده.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.جاء تصريح بايدن رداً على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأمريكية.

ورفضت الصين بشدة مزاعم التجسس الأمريكية، وقالت بكين اليوم السبت، إن البالون كان منطاد أبحاث انحرف عن مساره بسبب "قوة قاهرة". وزادت قية المنطاد من توتير العلاقات المضطربة أصلاً بين بكين وواشنطن. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقتحام "بالون المراقبة" المجال الجوي الأمريكي بأنه "غير مقبول" و"غير مسؤول".