دبي: المطارات تتيح العبور ببصمة العين والوجه بدون الحاجة إلى جواز السفر

أشار الشنقيطي إلى إن "دبي تخطط أيضاً لزيادة عدد البوابات الذكية في جميع مطارات"، ويوجد حالياً 122 بوابة ذكية

أفادت صحيفة “جلف نيوز”، نقلا عن مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية في دبي، العميد طلال أحمد الشنقيطي، أن ركاب مطارات دبي الدولية لن يحتاجوا بعد الآن إلى جواز سفر أو بطاقة صعود إلى الطائرة للسفر من دبي، وذلك بفضل النظام البيومتري الجديد الذي تم إطلاقه.

وقال العميد طلال الشنقيطي إن "تدشين البوابات الذكية رحلة المسافر الذكي في مطارات دبي يختصر رحلة المسافر الى النصف مقارنة بالفترة السابقة، وأنه تم الإستغناء عن موضوع الأوراق ومن ضمنها جوازات السفر والبورد"، وأضاف أن "وقت إستغراق إنهاء إجراءات رحلة السفر من التدقيق على الجواز الى مأموري الجوازات والدخول لاستراحة الركاب الى البوابة الاخيرة وهي ركوب الطائرة لا تستغرق أكثر من 5 ثوان"

وأشار الشنقيطي إلى إن "دبي تخطط أيضاً لزيادة عدد البوابات الذكية في جميع مطارات"، ويوجد حالياً 122 بوابة ذكية استخدمها أكثر من 12 مليون مسافر في عام 2022، وأكد : “نريد أن تكون مطارات دبي أسهل المطارات وأكثرها سلاسة في العالم مع هذه البوابات الذكية”.

Caroline Haïat/i24NEWS Aéroport de Dubaï

وقامت دبي بإطلاق الخدمة السلسة للبوابات الذكية البالغ عددها 122 بوابة منتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، والتي تم تحديثها مؤخراً.

وتمكن المسافرين المسجلين مسبقاً في النظام من المرور عبرها من خلال بصمة العين مع الوجه دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر من خلال النظر في الشاشة عند النقطة الخضراء الموجودة في البوابة ليتم التعرف عليه من خلال بصمة العين مع الوجه في مدة لا تتجاوز خمس ثوان.