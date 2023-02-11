العلماء يخططون "لإحياء" الحيوانات المنقرضة

بفضل خلق أول تسلسل ناجح للجينوم الكامل للطائر الذي لا يطير العام الماضي، ومع التقدم العلمي يعتقد الخبراء أن هناك إمكانية لإحياء طائر الدودو قبل نهاية العقد

أعلنت شركة Colossal Biosciences الأمريكية الناشئة، ومقرها دالاس في تكساس، عن خطط "لإحياء"، طائر الدودو المنقرض منذ أكثر من 400 عام، والذي يعتبر أحد أشهر المخلوقات المنقرضة على هذا الكوكب.

وبفضل خلق أول تسلسل ناجح للجينوم الكامل للطائر الذي لا يطير العام الماضي، ومع التقدم العلمي يعتقد الخبراء أن هناك إمكانية لإحياء طائر الدودو قبل نهاية العقد، ووكشفت الشركة عن خطط "لإحياء" طائر الدودو بعد أكثر من 350 عاما من القضاء عليه من جزيرة موريشيوس في القرن السابع عشر.

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وستضخ الشركة 150 مليون دولار في المشروع الجديد، الذي سوف يسير جنبا إلى جنب مع المشاريع المعلنة سابقا لإعادة إحياء الماموث الصوفي والنمر التسماني المنقرض، ولتحقيق هذا الإنجاز، كان على العلماء أولا ترتيب جينوم طائر الدودو بالكامل من عينات العظام وشظايا أخرى، وهو ما تم إنجازه الآن.

AP Photo/Matt Dunham, File

وسيتعين عليهم بعد ذلك، إجراء تعديل جيني لخلية جلد أحد الأقارب الأحياء، وهو حمامة نيكوبار، بحيث يتطابق جينومها مع جينوم الطائر المنقرض، وبعدها يجب استخدام هذه الخلية المعدلة وراثيا لإنشاء جنين، بنفس طريقة النعجة دوللي في عام 1996، ووضعها في أم بديلة حية.

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ويأمل العلماء أن يشبه الفرخ الذي سيفقس شيئا ما بين حمامة نيكوبار وطائر الدودو. ويهدف الفريق إلى تحقيق هدفهم هذا في غضون السنوات الست المقبلة.

ومع ذلك، حذرت بيث شابيرو، عالمة الحفريات الرئيسية وعضو المجلس الاستشاري العلمي لـ Colossal، والتي تقود مشروع إحياء طائر الدودو بعد الانقراض، من أنه لن يكون من السهل إعادة إنشاء "حيوان حي، يتنفس، وحقيقي" على شكل طائر يبلغ ارتفاعه 3 أقدام (متر واحد).

وكانت آخر مشاهدة مؤكدة لطائر الدودو في عام 1662 بعد أن اكتشف البحارة الهولنديون هذا النوع لأول مرة قبل 64 عاما فقط، في عام 1598.