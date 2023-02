العلماء يخططون "لإحياء" الحيوانات المنقرضة

أعلنت شركة Colossal Biosciences الأمريكية الناشئة، ومقرها دالاس في تكساس، عن خطط "لإحياء"، طائر الدودو المنقرض منذ أكثر من 400 عام، والذي يعتبر أحد أشهر المخلوقات المنقرضة على هذا الكوكب.

وبفضل خلق أول تسلسل ناجح للجينوم الكامل للطائر الذي لا يطير العام الماضي، ومع التقدم العلمي يعتقد الخبراء أن هناك إمكانية لإحياء طائر الدودو قبل نهاية العقد، ووكشفت الشركة عن خطط "لإحياء" طائر الدودو بعد أكثر من 350 عاما من القضاء عليه من جزيرة موريشيوس في القرن السابع عشر.