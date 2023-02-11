على بعد 31 سنة ضوئية: يعتقد العلماء أن هناك كوكب هو موطن الكائنات الفضائية

علماء الفلك يكتشفون "كوكبا صالحا للحياة" على بُعد 31 سنة ضوئية

اكتشف الخبراء كوكبًا جديدًا يسمى `"الأرض 2 '' ، والذي وفقًا لهم، يمكن أن يكون مسكنًا للكائنات الفضائية. حجم النجم البعيد، المسمى Wolf 1069 b ، هو تقريبًا نفس حجم الأرض ومن المحتمل أنه يحتوي على الماء في أراضيه.

ورغم عدم توفر الكثير من المعلومات، إلا أن هذا العالم الخارجي يمثل مرشحا واعدا للبحث في المستقبل عن بصمات حياة على الكواكب الخارجية القريبة من كتلة الأرض.

وإلى غاية الآن، تم تأكيد أكثر من 5200 كوكب خارج المجموعة الشمسية، أقل من 1.5% من بينها لديه كتل أقل من كتلة كوكبين أرضيين.

ومن بين هذه، ربما تدور العشرات حول نجومها على مسافة توفر درجات حرارة تسمح بظهور الماء السائل على السطح بحيث انه ليس حارا جدا لدرجة أن يحرق، ولا باردا جدا لدرجة أن يتجمد.

ويشار إلى أن ما يسمى بالمنطقة الصالحة للسكن هي الخطوة الأولى التي يتبعها العلماء في تضييق نطاق ما إذا كان العالم الخارجي قد يكون أو لا يكون مضيافا للحياة، وهذا ما اعتمده فريق من علماء الفلك بقيادة ديانا كوساكوفسكي من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك (MPIA) في ألمانيا، حيث اكتشفوا الكوكب الخارجي Wolf 1069b والذي تبلغ كتلته 1.36 مرة كتلة الأرض، يدور حول نجم قزم أحمر قريب يطلق عليه اسم Wolf 1069، في كوكبة الدجاجة.

وعلى الرغم من أن الكوكب Wolf 1069b أقرب إلى نجمه بـ 15 مرة من الأرض إلى الشمس، فإن الإشعاع الذي يتلقاه يمثل نحو 65% مما تتلقاه الأرض من الشمس.