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هجمة سايبر تستهدف حواسيب معهد التخنيون في إسرائيل والمطالبة بفدية للإفراج عن المعلومات

i24news

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صورة Bitcoin معلقة على الحائط خلال مؤتمر Bitcoin في أمريكا الشمالية الذي عقد في مركز James L Knight في 19 يناير 2022 في ميامي ، فلوريدا ، في الولايات المتحدة.
Joe Raedle/Getty Images/AFPصورة Bitcoin معلقة على الحائط خلال مؤتمر Bitcoin في أمريكا الشمالية الذي عقد في مركز James L Knight في 19 يناير 2022 في ميامي ، فلوريدا ، في الولايات المتحدة.

ويفيد موقع والا أن المجموعة التي نفذت الهجوم السيبراني تدعى دارك بيت وتطالب بالحصول على 70 قطعة بيتكوين وهو ما يصل إلى 80 مليون شيكل.

تعرض معهد الأبحاث التطبيقية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل لهجمة سايبر ما أدى إلى حجب موقع المعهد، وفق ما أعلن التخنيون. ويطالب المهاجمون بفدية للإفراج عن المعلومات الرهينة بعملة البيتكوين. 

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ويفيد موقع والا أن المجموعة التي نفذت الهجوم السيبراني تدعى دارك بيت وتطالب بالحصول على 70 قطعة بيتكوين. 

من جانبهم صرح مسؤولون بالتخنيون: "أنظمة الكمبيوتر قيد الفحص حاليًا وبالتالي جرى فصلها بشكل استباقي. نحن ندرس الوضع وسنواصل التحديث قريبًا".

ووضع المهاجمون على حساب لينكد إن الخاص بالمعهد رسالة جاء فيها "لقد تم اختراق التخنيون. لقد عاقبنا المتسللون بسبب نظام الفصل العنصري. جميع الأنظمة غير متاحة وقد فقدنا بياناتنا. لذلك، علينا أن نوقف إجراءات الموارد البشرية لدينا مؤقتًا. أعمق اعتذاراتنا لجميع الزملاء والشركاء وأولئك الذين يثقون بنا". 

ويتابع تقرير والا الذي تحدث مع رئيس قسم الإنترنت في معهد HIT للتكنولوجيا بمدينة حولون وأحد مؤسسي النظام السيبراني في الشاباك: "كل شيء لا يزال في طور البدايات، لكنه يبدو وكأنه هجوم فدية إجرامي فهم يطالبون بحوالي 80 بيتكوين أي حوالي 80 مليون شيكل. نحن نعلم الآن أنه تم إيقاف تشغيل العديد من الأنظمة وتم توجيه جميع الطلاب بقطع الاتصال بالنظام. يجب أن نتذكر أن التخنيون ليس فقط مؤسسة تعليمية ولكن أيضًا مؤسسة بحثية، لذلك من الضروري معرفة مدى الضرر وما إذا كانت أنظمة البحث في المؤسسة قد تضررت".

وأضاف انه خلال الساعات القليلة المقبلة بحال بدأوا بنشر المواد المختزنة في النظام الحاسوبي، فسيكون من الممكن لربما القطع بأنه فعلا نحن أمام هجوم فدية".

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