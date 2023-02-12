السعودية تعلن إرسال رائد ورائدة فضاء للمحطة الدولية في رحلة علمية

ستنطلق الرحلة العلمية من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث يشمل البرنامج تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أنها قامت بإرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023، حيث ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) بطاقم مهمة AX-2 الفضائية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن رئيس مجلس الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أوضح أن "المملكة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة تسعى من خلال برنامج رواد الفضاء إلى تفعيل الابتكارات العلمية على مستوى علوم الفضاء، وتعزيز قدرتها على إجراء أبحاثها الخاصة بشكل مستقل بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الصناعة والوطن".

وأشار عبدالله بن عامر السواحه، إلى أن "المملكة تُعوّل على برنامج رواد الفضاء في تعزيز مكانتها في السباق العالمي نحو الفضاء واستكشافه، ورفع مكانتها في خارطة الدول التي تتسابق إلى الفضاء وتستثمر في علومه المختصة".

من جهته، بين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن "الدعم والتمكين الذي وجدته الهيئة من القيادة هو المحرك الأساسي وراء الخطوات الواسعة والقفزات النوعية للمملكة في مجال الفضاء، عبر تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع".

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وأكد محمد بن سعود التميمي، أن "رحلات الفضاء المأهولة تعد مقياسًا لتفوق الدول وتنافسيتها عالميًّا في العديد من المجالات مثل التقدم التقني والهندسي والبحث العلمي والابتكار، كما تعد هذه الرحلة تاريخية حيث ستجعل المملكة من الدول القليلة في العالم التي تجمع رائدي فضاء من الجنسية نفسها على متن محطة الفضاء الدولية في التوقيت ذاته".

وستنطلق الرحلة العلمية من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث يشمل البرنامج تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة، وهما (مريم فردوس وعلي الغامدي).