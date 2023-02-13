روبوتات خدمات التوصيل بانتظار الترخيص لتغزو شوارع اليابان

قد تلبي هذه الروبوتات التي يقوم المشغل بمراقبتها عن بعد احتياجات الشعب الياباني المسن، إذ تتخطى أعمار 30 بالمائة من اليابانيين الـ 65 سنة.

يتنقل روبوت صغير رباعي العجلات بين المارة في مدينة يابانية وهو يردد عبارة "عفواً، سأمرّ". حتى وإن كان الأمر راهناً لا يعدو كونه تجربة، فهو لن يبقى على هذا النحو طويلاً، إذ اعتباراً من نيسان/أبريل، سيتيح تعديل السير لروبوتات التوصيل تقديم خدماتها في كل أنحاء البلاد.

قد تلبي هذه الروبوتات التي يقوم المشغل بمراقبتها عن بعد احتياجات الشعب الياباني المسن، إذ تتخطى أعمار 30 بالمائة من اليابانيين الـ 65 سنة.