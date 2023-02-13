شركة بريطانية تطرح أول سماعة رأس لاسلكية صديقة للبيئة "زراعة شجرة لكل سماعة"

تماشيا مع مفهوم السماعة صديقة للبيئة تخلت الشركة عن طباعة دليل التشغيل على الورق، بل قامت بزراعة شجرة لكل سماعة رأس لاسلكية يتم بيعها.

كشفت شركة "ماجوريتي" (Majority) البريطانية، عن أول سماعة رأس لاسلكية، صديقة للبيئة، لا يتعدى وزن سدادة الأذن 5ر4 غرام، موضحة أنه تم تصنيع جسم السماعة من نوع خاص من البلاستيك يتحول إلى سماد بنسبة 100 في المئة، بالإضافة إلى تصنيع المشغلات قياس 13 ملم من السليلوز الحيوي، مما يعني أنها قابلة للتحلل.

وتماشيا مع هذا المفهوم تخلت الشركة عن طباعة دليل التشغيل على الورق، بل قامت بزراعة شجرة لكل سماعة رأس لاسلكية يتم بيعها، كما تخلت الشركة في سماعة الرأس اللاسلكية Tru Bio Earbuds الجديدة عن التقنيات المتطورة مثل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC) والإيكولايزر وتطبيق الهواتف الذكية، ولكن في المقابل تعد عملائها بتوفير صوت بجودة مقبولة واتصال ثابت عن طريق تقنية البلوتوث 5.3.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 5،7 ساعة وتكفي علبة الشحن لإعادة شحن سماعة الرأس ثلاث مرات كاملة، ومن خلال الميكروفونات المدمجة في سماعة الرأس اللاسلكية فإنه يمكن استعمالها لإجراء المكالمات الهاتفية، ولا يتعدى وزن سدادة الأذن 5ر4 جرام، وبالتالي فإنها تمتاز بتوفير براحة فائقة أثناء الارتداء.