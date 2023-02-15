علماء يحذرون من أن ذوبان الكتل الجليدية يعرض حياة 15 مليون شخص حول العالم للخطر

العلماء مستعدون لمساعدة الحكومات والمنظمات الدولية بالبحث عن وسائل لحماية هؤلاء الأشخاص

حوالي 15 مليون شخص حول العالم معرضون لخطر الفيضانات نتيجة ذوبان الكتل الجليدية، جاء هذا بحسب ما ورد في بحث لمجموعة من العلماء في جامعة كانتربري في نيوزيلندا.

وقال أحد معدي البحث أن تعير الإقليم يتسبب بذوبان تدريجي للكتل الجديدية وخلق أنهار، مع زيادة حجمها وتآكل التربة ترتفع المخاطر لحدوث ما يطلق عليه "اقتحام البحيرة الجليدية"، أي تصريف المياه نتيجة لتدمير "الحواجز الطبيعية" التي ممكن أن تؤدي إلى دمار كبير.

وأشار البحث "منذ عام 1990 عدد وحجم الأنهار الجليدية يتزايد بسرعة واليوم يوجد أكثر من 15 مليون إنسان يتأثرون من الفيضانات بسبب ذوبان الأنهار الجليدية".

معدو البحث يأملون أن تساعد دراستهم الحكومات والمنظمات الدولية للبدء باستخدام الوسائل للدفاع عن الفئات السكانية الأكثر ضعفا وقالوا "نأمل العمل مع السلطات الدولية وأماكن في مناطق معرضة لمخاطر كبيرة ووضع وسائل ممكنة لحمايتهم، بما يشمل إخلاء ووضع أجهزة للتحذير المسبق للفيضانات".