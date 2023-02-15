تحقيق دولي يكشف: مجموعة قرصنة إسرائيلية تتدخل في حملات انتخابية في أنحاء العالم

جاء عن طريق تسجيلات سرية لرئيس الفريق والذي خدم بالماضي في جهاز الأمن الإسرائيلي

كشف تحقيق صحافي دولي شامل بمشاركة صحيفة هآرتس الإسرائيلية مجموعة قرصنة إسرائيلية يقودها شخص باسم تال حنان، ذي 50 عاما خدم في الماضي في وحدة نخبة بجهاز الأمن الإسرائيلي، وزعم التحقيق أن المجموعة تدخلت في أكثر من 30 حملة انتخابات في أنحاء العالم عن طريق نشر أخبار مضللة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب التحقيق الذي نشر في "الجارديان"، فإن المجموعة المعروفة باسم "فريق خورخي" تعمل بالخفاء منذ أكثر من عقدين. وشمل التحقيق تصوير محادثات بكاميرا سرية، والتي تحدث بها حنان أن خدماته التي أطلق عليها "عمليات خاصة"، أعطيت لوكالات استخبارات، حملات سياسية وشركات خاصة في كل أنحاء العالم وكانت بهدف واحد وهو التأثير على الرأي العام.

ويتضح من التحقيق أن "فريق خورخا" يسيطر على آلاف الحسابات المزيفة في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة-من تويتر، عن طريق فيسبوك وانستغرام وحتى غوغل، لينكدن، تلغرام ويوتيوب. إضافة لذلك، يتضح من التحقيق أن حنان يقدم خدماته عن طريق شركة إسرائيلية يطلق عليها "دمو-من"، وهي مسجلة بموقع تديره وزارة الأمن الإسرائيلية بهدف تعزيز تصدير المنتجات الأمنية الى العالم. وزارة الأمن الإسرائيلية لم تعقب على التحقيق.

المحادثات في الكاميرا الخفية مع حنان جرت خلال الأشهر ما بين تموز/يوليو حتى كانون ثاني/ديسمبر من العام الماضي، بينها كان في مكتب الفريق في المنطقة الصناعية في موديعين. ووصف حنان أن طاقمه يضم أشخاصا عملوا في وكالات أمنية إسرائيلية مع خبرة في الاقتصاد، شبكات التواصل والحملات وكذلك الحرب النفسية. وقال إن الفريق يملك ستة مكاتب في أنحاء العالم، مشيرا في محادثاته الى شقيقه زوهار وقال رئيس الفريق.

وقال طال حنان بمحادثة مع الصحافيين الذين قاموا بالتحقيق باستخدام الكاميرا السرية"نحن هذه الأيام نشارك في حملة انتخابية في افريقيا". وقال إن "استكملنا حتى الآن 33 حملة انتخابية، 27 منها كانت ناجحة" مع ذلك قال إن طاقمة لم يكن متورطا بصورة مباشرة بالسياسة الأمريكية. وقال إن الدفع كان عن طريق العملات المشفرة، وقال إن تكلفة تشغيل فريق لصالح حملة انتخابية يتراوح بين 6 حتى 15 مليون يورو.

كما يشير التحقيق إلى كيفية عمل "فريق خورخي". حيث يتفاخر حنان بأنه يسيطر على أكثر من 30 ألف صورة رمزية ووصف كيف يسيطر عليها. وقال للمحققين "لدينا إسبان وروس وآسيويون ومسلمون. دعونا نبني مرشحا للانتخابات" وقدم لهم شخصية امرأة تدعى صوفيا وايلد. "أنا أحب هذا الاسم. بريطاني. لديها بالفعل حساب بريد إلكتروني ، وتاريخ الميلاد. كل شيء." كشف التحقيق أن الفريق استخدم صورًا لأشخاص حقيقيين لإنشاء حسابات مزيفة. وفي حالة "صوفيا وايلد" تلك، اتضح أن هذه امرأة من أصل روسي تعيش في مدينة ليدز في المملكة المتحدة.