رئيس COP28 الإماراتي: "حاربوا تغير المناخ، لا تحاربوا بعضكم البعض"

يقف الجابر وراء عشرات المليارات من الدولارات التي تم إنفاقها لدعم الطاقة المتجددة، كما يقود شركة نفط تضخ حوالي أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميًا.

دعا رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، سلطان الجابر، العالم الثلاثاء إلى "محاربة تغير المناخ، وليس بعضكم البعض"، مخاطبًا بشكل مباشر الغضب الذي شعر به النشطاء بشأن اختياره لقيادة محادثات المناخ في دبي، علما أن مؤتمر COP28 سيعقد في مدينة إكسبو بدبي في الفترة من 30 تشرين الثاني نوفمبر حتى 12 كانون الأول/ديسمبر.

كما وصف الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية، مفاوضات الأمم المتحدة المقبلة بأنها "فرصة غير مسبوقة لإشراك صناعة الطاقة في ثورة تكنولوجية"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

في القمة العالمية للحكومات في الإمارات العربية المتحدة، سعى إلى تقديم رئاسته المرشحة كجسر بين شركات النفط ونشطاء المناخ الذين طالما شككوا في تأثير الصناعة على جهود الحد من انبعاثات الكربون.

قال الجابر: "نحن بحاجة إلى تصحيح كبير في المسار". "الاستراتيجيات التي نتبعها يجب ألا تترك أحدًا وراء الركب. يجب أن تكون السياسات التي نتبناها داعمة للنمو ومناصرة للمناخ في نفس الوقت ". وأضاف "هناك لحظات في التاريخ تلتقي فيها البشرية لمحاربة تهديد مشترك. دعونا نثبت لأنفسنا أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، دعونا نضع خلافاتنا جانبًا. فلنحارب تغير المناخ، وليس بعضنا البعض".

ومع ذلك، جدد الخطاب انتقادات النشطاء ضد ترشيح الجابر لرعاية منتدى المناخ - حيث يرون في تعيينه خلال إدارته شركة نفط مملوكة للدولة تضاربا للمصالح. لقد ساووا بين ترشيحه وبين تكليف "تجار السلاح بقيادة محادثات السلام".

الجابر، مبعوث المناخ منذ فترة طويلة، يقف وراء عشرات المليارات من الدولارات التي تم إنفاقها أو التعهد بها لدعم الطاقة المتجددة، كما يقود شركة نفط تضخ حوالي أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميًا.