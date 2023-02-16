شركة إسرائيلية تبتكر روبوتات لتلبية الطلبيات الإلكترونية في دقائق تعد باكتساح الأسواق

يحجز الزبون كبسولات قهوة طلبيته عبر الانترنت ثم يتوجّه لتسلّمها مباشرة من المستودع من خلال نافذة صغيرة تتولى المهمة آلات إعداد الطلبيات وتسليمها للزبائن

في جنوب تل أبيب، إحدى أكبر المدن الإسرائيلية، وأكثرها استقطابا لصناعة الهايتك، يعمل بحماس شبان وشابات أنهوا خدمتهم العسكرية وانضموا للعمل في إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي التكنولوجية، على وضع اللمسات الأخيرة على روبوتات جاهزة لمغادرة المصنع.

ويمكن لهذه الروبوتات بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، تقطيع الفاكهة والخضر وتعبئتها، فيما تتمتع بقدرة إضافية على التعامل مع المنتجات المجمدة بفضل تقنية تمنع الروبوتات من التجمّد.

وتسعى الشركة للتوسّع نحو البرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا، حيث ستُعتَمد روبوتاتها داخل متاجر للبقالة ومحال لبيع الهواتف.

ايال يئير، مشارك في تأسيس "وان إم روبوتيكس" قال معقبا: إن كنت مستهلكاً وأرغب في طلب منتج ما، فأنا أرغب في استلامه في أسرع وقت ممكن. الطلبية التي كان يتسلمها الزبون بعد يومين في السابق، باتت لاحقاً تصل إلى منزله بعد يوم على طلبه إياها الكترونياً، ثم أصبحت تستغرق ساعتين فقط. أما اليوم، فيرغب الزبائن في تسلّم ما يطلبون في غضون عشر دقائق".

ويضيف يئير " ويحجز الزبون الراغب في الحصول على كبسولات قهوة طلبيته عبر الانترنت ثم يتوجّه لتسلّمها مباشرة من المستودع، من خلال نافذة صغيرة، فيما لا يُسجّل في المكان أي أثر لبشر بل آلات تتولى إعداد الطلبيات وتسليمها للزبائن.