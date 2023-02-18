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سامسونج تصدر حلًا أمنيا لحماية مستخدمي هواتفها من الهجمات الإلكترونية المخفية

i24news

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شركة سامسونغ تطلق اجهزة اس 20 الجديدة 11 شباط 2020
AP Photo/Jeff Chiuشركة سامسونغ تطلق اجهزة اس 20 الجديدة 11 شباط 2020

تسعى عملاق التكنولوجيا الكورية بالحل الأمني الجديد إلى حماية مستخدمي أجهزتها من الهجمات الإلكترونية المتطورة

أصدرت شركة سامسونج، اليوم الجمعة، حلا أمنيا جديدا أطلقت عليه Samsung Message Guard لحماية مستخدمي هواتفها الذكية وحواسيبها اللوحية من واحدة من أشد الهجمات الإلكترونية خطورةً. بحسب ما نشر موقع "فولو" التقني المختص.

وتسعى سامسونج بالحل الأمني الجديد إلى حماية مستخدمي أجهزتها من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي لا تتطلب من المستخدم النقر على أي رابط لاختراق الجهاز.

Video poster

وقالت سامسونج في منشور لها على مدونتها: «هل تعلم أن تلقي صورة بحد ذاته قد يكون كافيًا لتمكين القراصنة من اختراق جهازك؟ فمع أن الجميع يدرك ضرورة عدم فتح روابط عشوائية أو مرفقات، فإن ذلك لم يعد يضمن الأمان؛ لأن مجرمي الإنترنت يكتشفون باستمرار طرقًا جديدة للهجوم».

وأضافت الشركة: «على الرغم من عدم وجود أي علامة على مثل هذه الهجمات على هواتف (سامسونج جالاكسي) الذكية، فإن سامسونج إلكترونيكس تتطلع باستمرار إلى توقّع التهديدات المحتملة وتطوير تدابير أمنية وقائية، مثل: Samsung Message Guard».

ونبّهت سامسونج إلى أن عمليات الاستغلال التي لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم أصبحت أحدث تهديد في عصر تزايدت فيه جرائم الإنترنت التي تستهدف بيانات المستخدمين. إذ وقع واحد من كل ثلاثة مستهلكين حول العالم ضحية لاختراق سُرقت فيه بياناتهم الشخصية. وتنتشر انتهاكات البيانات على نحو متزايد، حيث تضاعفت المعدلات أكثر من ثلاثة مرات بين عامي 2013 و 2021.

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