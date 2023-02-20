شركة ميتا تفرض رسوما شهرية مقابل العلامة الزرقاء في فيسبوك وإنستغرام

قال رئيس ميتا التنفيذي مارك زوكربيرغ، إن "الخطوة تساهم في تحسين الأمان والمصداقية على تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي"

أكدت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام أن مستخدمين منصتي التواصل الاجتماعي يمكنهم دفع اشتراك شهري من أجل الحصول على علامة التحقق الزرقاء، وتبلغ تكلفة العلامة 11.99 دولارا في الشهر لمستخدمي متصفح الويب، أو 14.99 دولارا لمستخدمي نظام “آي أو أس”.

وقال رئيس ميتا التنفيذي مارك زوكربيرغ، إن "الخطوة تساهم في تحسين الأمان والمصداقية على تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي"، وأعلنت ميتا عبر موقعها أن "الاشتراك بالخدمة سيرفع من نسبة مشاهدة منشورات المستخدمين الذين يدفعون مقابل الشارة الزرقاء، وسيؤمن حماية من منتحلي الصفة".

وقالت شركة ميتا لـ "بي بي سي" إن التغيير لن يؤثر على الحسابات التي تم التحقق منها مسبقًا، لكنها أشارت إلى أنه "ستكون هناك زيادة في نسبة المشاهدة لدى بعض المستخدمين الذين لديهم عدد أقل من المتابعين، الذين نالوا شارة التحقق بفضل الميزة المدفوعة"

وسيكون ذلك متاحا في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع، وتستخدم العلامات الزرقاء كأدوات تحقق من حسابات الأشخاص البارزين للدلالة على مصداقيتها.

ولم تحدد شركة ميتا بعد متى ستتوفر الخدمة في دول أخرى، مع أن زوكربيرغ أشار في منشور حول ذلك قائلاً: “قريباً”.