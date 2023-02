استئناف محادثات معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار

استهلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوم الاثنين أسبوعين من استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى معاهدة طال انتظارها وصعبة المنال للحفاظ على محيطات العالم والتنوع البيولوجي البحري.

تمتد أعالي البحار على مساحة ثلثي المحيطات خارج حدود المناطق الاقتصادية للدول وتسعى القواعد المجزأة والمطبقة بشكل غير متساو إلى تقليل التأثيرات البشرية. في حين تتعرض النظم البيئية للمحيطات للتهديد بأشكال مختلفة منها تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر – فإنها تنتج نصف الأكسجين الذي نتنفسه وتحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق امتصاص الكثير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة البشرية.

بعد أكثر من 15 عامًا على المحادثات، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها المفاوضون في أقل من عام. الهدف من اجتماعات الأمم المتحدة، المقرر أن تستمر حتى 3 آذار/ مارس، هو التوصل إلى اتفاقية موحدة للحفاظ على النظم البيئية البحرية واستخدامها المستدام.