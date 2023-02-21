استئناف محادثات معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار

تمتد أعالي البحار على مساحة ثلثي المحيطات خارج حدود المناطق الاقتصادية للدول وتسعى القواعد المجزأة والمطبقة بشكل غير متساو إلى تقليل التأثيرات البشرية

استهلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوم الاثنين أسبوعين من استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى معاهدة طال انتظارها وصعبة المنال للحفاظ على محيطات العالم والتنوع البيولوجي البحري.

تمتد أعالي البحار على مساحة ثلثي المحيطات خارج حدود المناطق الاقتصادية للدول وتسعى القواعد المجزأة والمطبقة بشكل غير متساو إلى تقليل التأثيرات البشرية. في حين تتعرض النظم البيئية للمحيطات للتهديد بأشكال مختلفة منها تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر – فإنها تنتج نصف الأكسجين الذي نتنفسه وتحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق امتصاص الكثير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة البشرية.

بعد أكثر من 15 عامًا على المحادثات، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها المفاوضون في أقل من عام. الهدف من اجتماعات الأمم المتحدة، المقرر أن تستمر حتى 3 آذار/ مارس، هو التوصل إلى اتفاقية موحدة للحفاظ على النظم البيئية البحرية واستخدامها المستدام.

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يُطلق عليه رسميًا المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق النفوذ الوطني، وقد تم تعليق المحادثات في الخريف الماضي دون التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة نهائية. ولكن مع بدء المفاوضات المتجددة، بدا أن التفاؤل الحذر يترسخ.

وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي: "آمل أن نكون قد اجتمعنا هنا ولدينا إرادة للوصول إلى خط النهاية" ، مضيفة أن "اتفاقية عالمية وفعالة وقابلة للتنفيذ ومثبتة مستقبلا هي في متناول أيدينا ".

يساعد الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في مونتريال، كندا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022 خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP15 حول التنوع البيولوجي على تغذية الشعور بالأمل. بعد ذلك، ألزمت البلدان نفسها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم وبحاره بحلول عام 2030 - وهو تحد شبه مستحيل إذا فشلت في تضمين أعالي البحار، التي لا يتم في الوقت الحالي سوى حماية واحد في المائة منها.