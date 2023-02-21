ناسا ستطلق التلسكوب الفضائي الإسرائيلي الأول إلى الفضاء

سيحدث هذا المشروع اختراقا بالقدرة على اكتشاف الكون وتحليل الأحداث العابرة فيه وسيمهد لمهمات إسرائيلية مشابهة

من المتوقع أن تطلق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في عام 2026، ULTRASAT - أول تلسكوب فضائي إسرائيلي ،الى المدار الأعلى حول الكرة الأرضية. المشروع الرائد لوكالة الفضاء الإسرائيلية، بالتعاون مع معهد فايتسمان للعلوم، من المتوقع أن يحدث ثورة بالقدرة على اكتشاف الكون وتحليل الأحداث العابرة فيه، ونجاحه سيمهد الطريق لمهمات إسرائيلية مشابهة مستقبلا وتقوية مكان إسرائيل والصناعة الجوية في العالم.

القدرات الخاصة للتلسكوب ULTRASAT ستتيح مشاهدة الكون كما لم تتم مشاهدته من قبل، وستسلط الضوء على أسئلة أساسية حول الكون، مثل أصل العناصر الثقيلة في الطبيعة وتأثير الثقوب السوداء الضخمة على بيئتها، وتأثيره على الأبحاث الفلكية في مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك مصادر موجات الجاذبية، والمستعرات الأعظمية ، والنجوم المتغيرة والانفجارات النجمية ، والمجرات النشطة ، وامتصاص الثقوب السوداء الضخمة للنجوم.

بموجب الاتفاق بين وكالة الفضاء الإسرائيلية وناساـ ستنضم الوكالة الأمريكية كشريكة في مشروع التلسكوب وستوفر الاطلاق مع جميع مكوناته. وكشريكة، من المتوقع أن تحصل على بيانات الرصد العلمي الذي سينفذه التلسكوب الفضائي. وكالة الفضاء الإسرائيلية ستكون مسؤولة عن تحويل التلسكوب الى مركز فضاء كنيدي في فلوريدا، حيث سيتم إطلاقه من هناك، وسيبدأ التلسكوب بالدوران حول الأرض في مدار عال، وسيتمكن من إجراء اتصال ثابت ومتواصل مع المحطة الأرضية في إسرائيل.