"شراكراك": سلاح متجول جديد لشركة البيت الإسرائيلية قادر على استهداف العدو بدقة وهدوء

الشركة الإسرائيلية تستعرض لأول مرة سلاحها الجديد في معرض "ايدكس" في أبو ظبي

تستعرض شركة "البيت" الأمنية الإسرائيلية لأول مرة في المعرض الأمني "ايدكس" في أبو ظبي والذي انطلق خلال الأيام الأخيرة "شراكراك"، وهو عبارة عن سلاح متجول، حيث يدور الحديث هنا عن نظام لديه قدرات ذاتية كاملة تمكنه من العثور على الهدف ، استهدافه وإصابته بصورة دقيقة من خلال رأس حربي يزن عشرة كيلوغرامات، يتم تثبيته في الجسم المسلح.

يتيح التكوين الديناميكي الهوائي الفعال للسلاح المتجول رحلة متواصلة وقدرة عالية على المناورة بدقة عالية لإصابة الهدف. ويعطي الدفع الكهربائي للسلاح المتجول صوتا منخفضا يتيح القيام بنشاط سري فوق منطقة الهدف بدون أن يسمع العدو أصوات أزير المحرك ومفاجئته قبل الهجوم. هذا النمط من العمل يمنح هذا السلاح الجديد أفضلية مهمة في ساحة المعركة.

سلاح "الشراكراك" مخصص لمهمات سرية ودقيقة على مسافة مئة كيلومتر من مكان الإطلاق. ولديه قدرات على تغطية مساحات واسعة للعدو والبقاء بالجو مدة ساعتين فوق منطقة الهدف لمهاجمة العدو بدقة كبيرة. في هذا الوقت، الطاقم الذي يقوم بتشغيلة، قادرة على رصد الأهداف بشكل مستقل أو من خلال توجيه أنظمة أخرى. وعندها يقوم بالتسلل وينفجر على الهدف.

منظومة "الشراكراك" والذي يتم تشغيله عن بعد يتيح لوحدات المشاة أو الوحدات الخاصة بالكشف ومهاجمة الأهداف. ويبلغ طول الطائرة المسيرة الذكية 2.5 مترا ووزنه 35 كيلو غرامات فقط، هذه المعطيات تتيح لقوة المشاه الحصول على مجموعة من الأدوات للاستعانة بها في الميدان.

هذا السلاح المتجول يتم إطلاق بطرق مختلفة، من قاذفة مقطورة أو سيارة جيب، مستوى دقه هذا الجهاز تتيح امكانية إصابة دبابات، مركبات قتالية، دراجات نارية وهي تتحرك وحتى شبابيك بيوت، إضافة لذلك توفر أيضا قدرة إصابة وتدمير دقيق جدا للمواقع المحصنة.

في هذه المرحلة، يوجد اهتمام بهذا السلاح من قبل دول أوروبية وذلك على خلفية المعركة الجارية بين أوكرانيا وروسيا وحاجة الطواقم في الميدان الى قدرات قتالية سريعة قادرة على اصطياد العدو.