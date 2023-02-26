دراسة جديدة تحذر من مخاطر صحية بسبب شرب أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا

الدراسة تحذر من شرب هذه الكمية من القهوة بسبب الأضرار الصحية التي تسببها

وجدت دراسة جديدة أن تناول أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يتسبب في تلف الكلى ومجموعة متنوعة من الأضرار الطبية. البحث الذي نشر مؤخرا في المجلة العلمية JAMA Network Open ، شمل 1,180 بالغا من جيل 18 حتى 45 عاما، يعانون من ضغط دم مرتفع.

خلال البحث الذي استمر 16 عاما، جميع المشاركين الذين شملهم البحث كانوا تحت الإشراف الطبي. بعد سبع سنوات ونصف من بدء الدراسة، بعد حوالي سبع سنوات ونصف من بداية الدراسة ، أظهر الأشخاص الذين تناولوا ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا علامات بيلة الألبومين (زيادة الألبومين في البول) وارتفاع ضغط الدم - وجميعها علامات شائعة لضعف الكلى.

وأوضحت د.سارة مهداوي التي أجرت البحث :"هذا بدون أدنى شك بحث مثير ويشدد الى أي مدى من المهم أن يكون النظام الغذائي متناسبا مع صحة كل شخص. مع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الدراسة وجدت خطرًا أكبر للإصابة بضعف الكلى لدى الأشخاص الذين شربوا أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميًا. هذه ليست كمية صغيرة ".

وأضافت :"لا أوصي بالامتناع عن شرب القهوة تماما، هي تحتوي على مضادات للأكسدة مثل البوتاسيوم الذي يمكن أن يكون مفيدا لحماية وظائف الكلى وكذلك الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي".